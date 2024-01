Un juez preocupado por la IA y otros clics tecnológicos en América

Bogotá, 4 ene (EFE).- Estas son las principales noticias tecnológicas de la semana en América.

Parece que la Inteligencia Artificial (IA) va a precipitar los escenarios más locos de la humanidad, entre ellos que los que imparten justicia sean reemplazados por máquinas 'razonantes'.

Pues esa fue la principal preocupación del presidente del Tribunal Supremo de Estados Unidos, el juez John Roberts, quien aseguró que la IA transformará el sistema judicial y hasta se atrevió a señalar riesgos como la invasión de la privacidad y la "deshumanización del derecho".

En su informe anual, Roberts se preguntó si "los jueces se van a quedar obsoletos", a lo que él mismo respondió: "predigo que los jueces humanos van a permanecer un tiempo”.

“Pero con igual seguridad predigo que el trabajo judicial, particularmente a nivel de juicios, quedará afectado significativamente por la IA", acotó.

Al líder de los jueces estadounidenses le preocupa igualmente que con la IA se arriesgue a “invadir los intereses de la privacidad y deshumanizar el derecho".

Una manera un tanto alarmante de comenzar este 2024.

Siempre hemos recalcado que el mundo pospandémico todavía arrastra la crisis de producción de semiconductores o chips y llega una respuesta de parte del mundo de la ciencia.

Un equipo de investigadores del Instituto de Tecnología de Georgia (EE.UU.) y de la Universidad de Tianjin (China) desarrolló el primer semiconductor funcional fabricado a partir de grafeno.

¿Y por qué el grafeno lo hace tan especial? Porque este material permite que se puedan crear dispositivos más pequeños y rápidos.

Y, poniéndonos más técnicos, podría tener aplicaciones en computación cuántica.

Según se consigna en la revista Nature, donde se publicó el estudio, este desarrollo abre la puerta a una nueva forma de hacer electrónica.

En la investigación, encabezada por Walter de Heer, del Instituto de Tecnología de Georgia, se buscó la forma de producir un semiconductor de grafeno compatible con los métodos de procesamiento de microelectrónica convencionales, como para tener una alternativa al ya muy usado silicio.

¡Y vaya que se logró!

Esta es una muy buena noticia para un mundo que grita “¡Queremos chips!”.

Así dice el dicho y así lo aplica Elon Musk, que sumó 95.400 millones de dólares a su ya abultada cuenta, según Bloomberg.

Al parecer, el mandamás de X se está beneficiando mucho del auge de la IA, ya que este le permitió llegar a un patrimonio neto de 232.000 millones de dólares.

El magnate de origen sudafricano supera en el listado de Bloomberg al presidente y director ejecutivo de LVMH, Bernard Arnault, quien tiene en sus arcas 179.000 millones de dólares.

Con esos números reiteramos uno de nuestros mantras: gran Elon, sigue trayendo tus vehículos eléctricos y tus satélites proveedores de internet a Latinoamérica, que tus pensamientos políticos nos valen un...

¿Se acuerdan de Bing Chat de Microsoft? Pues una vez que se dotó de inteligencia se pasó a llamar Copilot, y ahora la noticia es que desde Redmond (Washington, EE.UU.) se informó que se lanzó para dispositivos con sistema operativo iOS.

Esto quiere decir que estará en los muy afamados aparatos de Apple.

Copilot se puede utilizar para resumir textos, traducir en varios idiomas y hasta para redactar e-mails, historias y guiones. Incluso se pueden planear viajes gracias a él.

Esta 'maravilla' de Microsoft utiliza muy hábilmente los modelos de lenguaje OpenAI, DALL-E 3 y GPT-4, lo que lo hace más competitivo.

Una muy buena noticia para los usuarios de Apple.

Año nuevo, vida nueva y nuevos compañeros de aventura. Google mueve sus hilos en medio de esta guerra de inteligencias y pronto hará una nueva movida.

Según Androidphoria.com, los de Mountain View (California, EE.UU.) están a punto de integrar su chatbot Bard al muy útil Google Assistant (nos saca de más de una).

No se les haga raro que en muy poco veamos en nuestros smartphones “Assistant with Bard”.

Pero no cambiaría mucho la experiencia, ya que se seguiría activando con el tradicional “Ok Google” (sí que suena bonito).

El nuevo detalle sería que, al usarlo, habrá un botón con el que se puede elegir si se quiere que Assistant responda con Bard o una simple búsqueda de Google.

¡Caray, qué bueno todo esto!

“Yo no sé por qué me siento hoy tan diferente”... Suena la canción de la telenovela mexicana 'Quinceañera' (1987-1988) para resaltar el hecho de que por estos días el Bitcóin está bailando el vals, pero no es tan valioso como hace algunos años.

A ver... vale cerca de 42.000 dólares (no es que sea poco), pero es que en 2021 llegó a cotizar por encima de los 66.000 por criptounidad.

Remontémonos al 3 de enero de 2009. Ese día se puso en funcionamiento la red P2P por la que circularía esta criptomoneda, y nueve después se hizo la primera transacción en la historia.

Inicialmente se atribuyó la paternidad del Bitcóin a un tal Satoshi Nakamoto que resultó ser un pseudónimo, y el empresario australiano Craig Wright asegura ser el padre.

Polémica va, polémica viene, lo cierto es que solamente un país lo ha adoptado como moneda legal (Nayib Bukele, en El Salvador).

A pesar de que la palabra guerra pueda agobiarnos por estos días (y lo que se ve es duro), un buen juego bélico siempre está a la mano para emocionarnos.

Según SomosXbox.com, una de las primeras grandes novedades de Xbox Game Pass en 2024 es la llegada de ' Hell let Loose', Black Matter, un título que recrea los momentos más crudos de la Segunda Guerra Mundial.

Y, lo mejor de todo, es de perspectiva en primera persona.

¡Sea usted mismo un héroe de guerra... virtual!

Luis Alejandro Amaya E.