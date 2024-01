Tribunal de México niega una prórroga a Eduardo Verástegui para conseguir su candidatura

Ciudad de México, 4 ene (EFE).- El Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPFJ) negó este jueves una prórroga al polémico actor mexicano Eduardo Verástegui para conseguir las firmas que requiere por ley para registrarse como candidato independiente para la elección presidencial del 2 junio.

El TPEJF ratificó la decisión del Instituto Nacional Electoral (INE), que el 21 de diciembre rechazó la petición del artista de ampliar el plazo, que vence el 6 de enero, para recolectar apoyos ciudadanos y la de usar formatos físicos en lugar de la aplicación digital oficial, según informó la campaña en un comunicado.

"Esto solo confirma que el Instituto Nacional Electoral y el TEPJF no sirven ni respetan los derechos ciudadanos", declaró el aspirante, quien ha despertado controversia con sus posturas ultraconservadoras.

Verástegui manifestó en septiembre pasado su intención de ser candidato independiente a la presidencia en los comicios, en los que las principales aspirantes son la oficialista Claudia Sheinbaum y la opositora Xóchitl Gálvez.

El artista ha causado controversia en México por su cercanía con líderes de la ultraderecha internacional, como el expresidente de Estados Unidos (2017-2021) Donald Trump y el mandatario de Argentina, Javier Milei.

Además, ha centrado su campaña en posturas contra el aborto y los derechos LGBTI+, así como en el apoyo a las armas.

Pero el actor no ha cumplido con los requisitos del INE, que pide a los aspirantes independientes obtener para el 6 de enero las firmas digitales de al menos 1 % de la lista nominal del país distribuidos en 17 estados, lo que equivale a cerca de 970.000.

Verástegui denunció que esto ocurrió por las fallas en la aplicación móvil del INE, al afirmar que el sistema "está hecho para alimentar el monopolio de los partidos políticos y negarles a los ciudadanos mexicanos la opción de un candidato independiente".

Por ello, anunció que ahora buscará conformar un nuevo partido.

"Estos obstáculos no van a detenerme porque no voy a traicionar a los cientos de miles de personas que me acompañaron y me dieron su apoyo, aunque muchos de ellos no hayan podido firmar por las fallas constantes y discriminatorias de la aplicación del INE", sostuvo. EFE

