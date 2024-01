Muere un imán tras ser tiroteado a la entrada de una mezquita en Nueva Jersey, EEUU

Un imán ha fallecido este miércoles tras ser tiroteado a la entrada de la mezquita de Masjid Muhamad en la localidad estadounidense de Newark, en el estado de Nueva Jersey, según ha informado la Policía local. El imán, identificado como Hassan Sharif, ha muerto en el Hospital Universitario de Newark horas después de haber sido trasladado en estado crítico tras recibir varios disparos frente a la mezquita, situada entre las calles Camden y South Orange, tal y como ha recogido la cadena de televisión CBS. Las fuerzas de seguridad han acordonado la zona a medida que investigan las causas del ataque, si bien por el momento no hay información sobre el posible sospechoso y el motivo del incidente. El fiscal general de Nueva Jersey, Matthew Platking, ha señalado que "las pruebas recopiladas hasta el momento no indican que se haya tratado de un acto por motivos de odio o terrorismo". "Aunque normalmente no hacemos pública esta información tan pronto en nuestro proceso, sabemos que a la luz de los acontecimientos mundiales, y con un aumento de los prejuicios dirigidos a muchas comunidades que estamos experimentando en todo nuestro estado, pero en particular la comunidad musulmana, hay muchos en Nueva Jersey que están temiendo una mayor sensación de miedo, o ansiedad, ante la noticia de este asesinato", ha afirmado. En este sentido, Platking ha señalado que en el caso de que encuentren "alguna evidencia" de que la muerte del imán fuera un crimen de odio o de islamofobia "es completamente inaceptable" y tomarán "todas las acciones necesarias". "De nuevo, eso es suponiendo que sea el caso. No tengo confirmación de que así sea", ha remarcado. El incidente se produce tan solo unos meses después de que un imán de la mezquita de Omar, en Paterson, al norte de Newark, fuera apuñalado durante una oración. El sospechoso, identificado como Serif Zorba, fue detenido e imputado por intento de asesinato.