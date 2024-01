Miles de personas participan en el funeral en Beirut del 'número dos' del brazo político de Hamás

Cientos de personas se han concentrado este jueves en la capital de Líbano, Beirut, para participar en el funeral del 'número dos' del brazo político del Movimiento de Resistencia Islámica (Hamás), Salé al Aruri, en un ataque achacado a Israel contra una oficina en la ciudad. Los actos han arrancado en la mezquita Imam Alí, en Yedié, y concluirán en el 'cementerio de los mártires' en el campamento de refugiados de Shatila, según ha informado el diario libanés 'L'Orient-Le Jour', que ha señalado que algunos de los presentes han portado banderas del grupo islamista palestino, así como de Hamás y del partido-milicia chií libanés Hezbolá. El portavoz de Hamás en Líbano, Abdelmayid Auad, ha recalcado que Al Aruri y los otros seis muertos en el ataque "fueron cruelmente asesinados por el enemigo sionista, que no respeta la soberanía del Estado (de Líbano)". "Este enemigo es un peligro para toda la nación árabe y musulmana y la aniquilación de la entidad sionista recae por ello en el interés nacional", ha sostenido, antes de recalcar que la resistencia a Israel "será más firme" tras la muerte de Al Aruri en el citado bombardeo en Beirut. Los funerales se están celebrando en medio de un refuerzo del despliegue de seguridad por parte del Ejército libanés y entre cánticos de 'Libertad para Palestina' y 'Muerte a Estados Unidos y a Israel', tal y como ha recogido la agencia alemana de noticias DPA. Junto a Al Aruri murieron otras seis personas, entre ellas figuran Samir Efendi y Azam al Aqra, dos altos cargos del brazo armado del grupo. Los otros cuatro muertos en el ataque han sido identificados como Mahmud Zaki Shahin, Muhamad al Rayes, Muhamad Bashasha y Ahmed Hamud, según confirmó Hamás. Al Aruri residía en Líbano desde 2018 y en 2010 fue liberado tras pasar doce años en cárceles israelíes. A Al Aruri se le atribuye la responsabilidad de varios ataques contra Israel desde suelo libanés y se le señala como uno de los principales intermediarios en la liberación de rehenes tomados por Hamás durante los ataques ejecutados el 7 de octubre contra Israel. La noticia ha recibido rápidamente la respuesta de las autoridades de Líbano, Irán y Hamás, que acusan a Israel del ataque. Sin embargo, las autoridades israelíes no se han pronunciado y la prensa local apunta a que el gabinete de Benjamin Netanyahu ha ordenado a sus ministros no manifestarse al respecto, tras prometer que acabaría con todos los líderes de Hamás, allá donde estén, en respuesta a los ataques del 7 de octubre.