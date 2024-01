Meloni confiesa su "insatisfacción" por datos migratorios y quiere abrir centros en África

Roma, 4 ene (EFE).- La primera ministra italiana, Giorgia Meloni, reconoció hoy su "insatisfacción" por la gestión de la inmigración, ya que en 2023 desembarcaron más de 157.000 personas en sus costas, y dijo que está valorando la posibilidad de abrir centros de acogida en África.

La política ultraderechista, que durante su carrera y la campaña electoral que la llevó al poder en octubre de 2022 prometió cortar el flujo migratorio en el Mediterráneo, reconoció que los datos "no son satisfactorios".

"No lo son dada la montaña de trabajo que he dedicado a este tema", asumió en la rueda de prensa de balance de 2023, aunque sí que reconoció sentirse "ligeramente" más satisfecha por los datos de la última parte del año, que denotan una reducción de desembarcos.

Italia ha cerrado el 2023 con la llegada de 157.652 inmigrantes a sus costas a través del Mediterráneo central, un pico en comparación con los 103.846 de 2022 y los 67.040 de 2021, según las cifras oficiales del Ministerio del Interior.

Meloni dijo que el reto de reducir la inmigración es "histórico" y que su intención es "resolver el problema de forma estructural y con una implicación internacional enorme".

El objetivo, aclaró, pasa por "trabajar en África", desde donde zarpan las pateras, y "valorar la apertura de 'hot spot' (centros) para dirimir quién tiene derecho a llegar".

"Por ahora, si me preguntan si me siento satisfecha, no, pero si me preguntan si lo estaré al final de la legislatura, les respondo que estoy trabajando en ello", apuntó en la rueda de prensa.

Meloni está ultimando el conocido "Plan Mattei" con una estrategia de colaboración con el continente africano -toma su nombre del fundador de la petrolera Eni, Enrico Mattei- y aseguró que la ilustrará en la Conferencia Italia-África este año.