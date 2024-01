Las campeonas Tigres, a la espera Jenni Hermoso, retan al San Luis en inicio del Clausura

Monterrey (México), 4 ene (EFE).- Las campeonas Tigres UANL, a la espera de la incorporación de la campeona del mundo española Jennifer Hermoso, recibirán este sábado al San Luis en la primera jornada del torneo Clausura 2024 de la liga femenina del fútbol mexicano.

Las felinas, dirigidas por la española Milagros Martínez, iniciarán la defensa del sexto título de liga de su historia ante el cuarto peor equipo del campeonato pasado, una prueba que luce fácil para estrenar su corona.

Sin embargo, Mila tendrá la desventaja de no contar ni con Hermoso, pero sí con sus otros dos fichajes este torneo, la internacional sudafricana Thembi Kgatlana y la mexicana Alison González.

Según reportes de la prensa local, Jenni arribará a Monterrey, sede de las monarcas, pocas horas antes del duelo ante el San Luis y que la idea de la directiva felina espera presentar a la futbolista en el medio tiempo del partido.

Martínez ha aclarado que aunque Hermoso se reporte este fin de semana, no sabe cuándo estará disponible para jugar, porque viene de un período vacacional en el que también ratificó la acusación por el beso no consentido que le dio el ex presidente de la Real Federación Española de Fútbol Luis Rubiales; y se tiene que ganar un puesto en el cuadro más ganador del país norteamericano.

"Tigres no va a jugar para Jenni, porque la institución está por encima de cualquier jugadora. La idea es que ella nos ayude a ser mejores", explicó Martínez en una rueda de prensa este miércoles.

El San Luis, sucursal del Atlético de Madrid, comenzará ante las campeonas el proyecto del entrenador Daniel Flores.

Flores debutará en un banquillo de primera división este Clausura, después de ser auxiliar técnico en los equipos femeninos el Atlas, San Luis y las Chivas del Guadalajara.

San Luis sueña con disputar este torneo la primera fase final de su historia.

Los duelos de la primera jornada del Clausura 2024 comenzarán este viernes con la visita del Juárez FC al Querétaro, de las Tuzas del Pachuca al Mazatlán FC y el debut de la estratega costarricense Amelia Valverde con las Rayadas del Monterrey al recibir al Puebla.

Valverde busca darle al Monterrey, rival de ciudad de las Tigres, su primer título desde el Apertura 2021 y el tercero historia para recortar distancias con las felinas.

Este sábado, además del Tigres-San Luis, el Cruz Azul recibirá al Necaxa, las subcampeonas Águilas del América del manejador español Ángel Villacampa al Atlas y el Guadalajara del entrenador argentino Antonio Spinelli al Tijuana.

El domingo, el Toluca será anfitrión del Santos Laguna y los duelos terminarán el lunes con el León-Pumas UNAM.

Partidos de la primera jornada del Clausura del fútbol femenino de México.

Viernes 05.01: Querétaro-Juárez FC, Mazatlán FC-Pachuca y Monterrey-Puebla.

Sábado 06.01: Cruz Azul-Necaxa, América-Atlas, Guadalajara-Tijuana y Tigres UANL-San Luis.

Domingo 07.01: Toluca-Santos Laguna.

Lunes 08.01: León-Pumas UNAM.EFE

