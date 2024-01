La organización Republic denuncia al duque de York por presunta agresión sexual

Londres, 4 ene (EFE).- La organización Republic, que hace campaña para abolir la monarquía británica, informó este jueves de que ha denunciado al duque de York, hermano del rey Carlos III del Reino Unido, a la Policía tras resurgir unas denuncias de presunta agresión sexual en unos documentos judiciales.

El director ejecutivo de Republic, Graham Smith, pidió a la Policía Metropolitana de Londres (Met, en inglés) que reabra las investigaciones sobre delitos presuntamente cometidos en Londres y pidió que el rey haga una declaración pública al respecto, si bien el príncipe Andrés ha negado las acusaciones.

De acuerdo con un comunicado de la organización emitido tras la publicación de esos documentos en Estados Unidos, el duque de York tuvo relaciones sexuales con una menor en tres lugares, uno en el piso de Ghislaine Maxwell (hija del fallecido magnate de la prensa Robert Maxwell), otro en Nueva York y el tercero en la isla que tenía el pederasta convicto Jeffrey Epstein en las islas Vírgenes.

Según Smith, una falta de acción "exacerbaría un problema ya grave de víctimas de violencia machista que no están dispuestas a denunciar los delitos a la Policía Metropolitana, y envalentonaría a los delincuentes, sabiendo que la policía no tomará medidas contra individuos poderosos".

"He denunciado a Andrés a la policía, sabiendo muy bien que la Met afirma haber investigado esto antes. Hasta la fecha no parece haber habido ninguna investigación criminal, ni entrevistas a los acusados u otros testigos, ni una justificación clara para no tomar ninguna medida", agregó el directivo.

"Pido a la Policía Metropolitana que reabra este caso, pido a los parlamentarios que debatan este asunto en el Parlamento y pido a Carlos que haga una declaración pública, frente a la prensa y respondiendo a preguntas", subrayó.

La denuncia de Republic se conoció después de que la Justicia de EEUU publicase el miércoles una primera tanda de documentos judiciales relacionados con Epstein, acusado de tráfico y abuso sexual de menores, y que habían estado clasificados hasta ahora.

Los documentos forman parte de una demanda por difamación presentada en 2015 por Virginia Giuffre, una de las principales denunciantes de Epstein, contra la examante y socia de este, Ghislaine Maxwell.

El año pasado, Andrés llegó a un acuerdo extrajudicial millonario con Giuffre, lo que evitó que el príncipe tuviera que prestar declaración judicial, como estaba previsto.

Giuffre ha acusado al príncipe de abuso sexual en tres ocasiones cuando ella era menor de edad. EFE

vg/jm/ie