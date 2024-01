Jueves, 4 de enero de 2024 (04.00 GMT)

IRÁN EXPLOSIONES

EEUU dice no tener razones para creer que Israel esté implicado en la explosión en Irán

Washington (EFE).- Estados Unidos dijo no tener razones para creer que Israel esté implicado en las explosiones en Irán que han matado al menos a 103 personas y provocado heridas a más de 140. "No tenemos razones para creer que Israel estuviera implicado en esta explosión. No tenemos información para creer que ese sea el caso", indicó en una rueda de prensa el portavoz del Departamento de Estado estadounidense, Matthew Miller, que también subrayó que Estados Unidos no está relacionado con lo sucedido "de ninguna manera".

ISRAEL LÍBANO

El jefe militar israelí visita la frontera con Líbano, un día después del ataque en Beirut

Jerusalén (EFE).- El jefe del Estado Mayor del Ejército de Israel, Herzi Halevi, visitó la zona fronteriza con Líbano, un día después de la muerte en un bombardeo atribuido a Israel en Beirut del número dos de la oficina política de Hamás, Saleh al Arouri. Las fuerzas israelíes se encuentran en la frontera norte de su país en un momento "muy fuerte de preparación", dijo a las tropas en la zona, según un comunicado del Ejército.

ISRAEL PALESTINA

Israel revela que un rehén murió en una operación fallida para liberarlo en Gaza

Jerusalén (EFE).- El Ejército de Israel informó de que uno de los rehenes en poder de Hamás en Gaza murió en diciembre en una operación fallida de las fuerzas israelíes que intentaban rescatarlo. Sahar Baruch falleció en la noche del pasado 8 de diciembre durante el intento para rescatarlo por parte de una unidad especial de fuerzas israelíes en la Franja palestina, confirmaron a EFE fuentes del Ejército.

ISRAEL GOBIERNO

Supremo de Israel aplaza la aplicación de una ley que blindaba a Netanyahu de ser recusado

Jerusalén (EFE).- El Tribunal Supremo de Israel decidió aplazar la implementación de una ley aprobada en marzo por la Knéset (Parlamento israelí) que blindaba al primer ministro, Benjamín Netanyahu, de la posibilidad de ser recusado o declarado no apto para ejercer las funciones propias de su cargo. El fallo fue aprobado por una mayoría de 6 de 11 magistrados, y dicta que la aplicación de la ley "se pospondrá hasta que la próxima Knéset comience su mandato", tras celebrarse elecciones generales, es decir, cuando se elija a un nuevo primer ministro, indicó el tribunal en un comunicado.

HUTÍES ATAQUES

EEUU y once países más advierten a los hutíes de que habrá consecuencias a sus ataques

Washington (EFE).- Estados Unidos y otros once países, incluidos Alemania, el Reino Unido y Japón, exigieron a los hutíes el fin "inmediato" de sus ataques y les advirtieron de que "asumirán la responsabilidad de las consecuencias" si no los cesan. "Que nuestro mensaje sea ahora claro: pedimos el fin inmediato de estos ataques ilegales y la liberación de los buques y tripulaciones detenidos ilegalmente", dijeron en un comunicado conjunto firmado también por Italia, Bélgica, Canadá, Dinamarca y Nueva Zelanda.

UCRANIA GUERRA

OIEA denuncia que Rusia impide que sus observadores accedan a instalaciones en Zaporiyia

Viena (EFE).- El Organismo Internacional de Energía Atómica (OIEA) denunció este miércoles que el ejército ruso, que ocupa desde marzo 2022 la planta nuclear ucraniana de Zaporiyia, está denegando a los observadores de la ONU el acceso a tres salas de reactores. "Los expertos del OIEA siguen sin poder acceder a todas las partes de la planta, y durante las dos últimas semanas no se les ha permitido acceder a las salas de los reactores de las unidades 1, 2 y 6", explica el OIEA en un comunicado.

CRISIS MIGRATORIA MÉXICO

Autoridades mexicanas rescatan a los 31 migrantes secuestrados en la frontera con EE.UU.

Ciudad de México (EFE).- Las autoridades mexicanas rescataron a los 31 migrantes que estaban secuestrados desde el sábado pasado en el estado de Tamaulipas, en la frontera con Estados Unidos, según informó Jesús Ramírez Cuevas, portavoz de la Presidencia de la República. Tras el rescate, las autoridades mexicanas no aclararon qué grupo criminal estuvo detrás del secuestro ni el motivo, pero Ramírez Cuevas explicó que los migrantes "ya están en manos de las autoridades y se les hace la revisión médica correspondiente".

ARGENTINA FMI

Delegaciones del FMI y el Gobierno argentino buscarán alcanzar acuerdo sobre vencimientos

Buenos Aires (EFE).- El Gobierno de Argentina, presidido por el economista ultraliberal Javier Milei, buscará alcanzar un nuevo entendimiento con el Fondo Monetario Internacional (FMI) en la reunión que sostendrá el próximo viernes en Buenos Aires con una delegación del organismo multilateral que llegará mañana al país. "La idea es levantar el acuerdo que está caído y llegar a un 'staff level agreement'" en relación con los vencimientos, aseguraron a EFE fuentes oficiales en vísperas del encuentro, el primero que sostienen directamente representantes del Ejecutivo de Milei y del organismo financiero multilateral.

EEUU JUSTICIA

La Justicia de Nueva York desclasifica documentos judiciales asociados a Jeffrey Epstein

Washington (EFE).- La Justicia estadounidense publicó este miércoles una primera tanda de documentos judiciales relacionados con el fallecido financiero Jeffrey Epstein, acusado de tráfico y abuso sexual de menores, y que habían estado clasificados hasta ahora. Los documentos forman parte de una demanda por difamación presentada en 2015 por Virginia Giuffre, una de las principales denunciantes de Epstein, contra la examante y socia de este, la heredera británica Ghislaine Maxwell, y han acaparado la atención mediática ante la expectativa de que involucren a figuras prominentes relacionadas con el multimillonario.

ARGENTINA JUSTICIA

Las medidas económicas de Milei enfrentan su primer obstáculo en la Justicia

Buenos Aires (EFE).- La Cámara Nacional de Apelaciones del Trabajo de Argentina suspendió temporalmente la reforma laboral del decreto de necesidad y urgencia (DNU), firmado por el presidente argentino, Javier Milei, el pasado día 20 para avanzar en una amplia desregulación de la economía. Los jueces Andrea García Vior y Alejandro Sudera dictaron este miércoles una medida cautelar solicitada por la central obrera Confederación General del Trabajo (CGT) -la mayor del país- que deja sin efecto los cambios en materia laboral que habían entrado en vigencia el 29 de diciembre.

EEUU TRUMP

Trump recurre al Supremo su expulsión de las primarias republicanas de Colorado

Washington (EFE).- El expresidente estadounidense Donald Trump (2017-2021) recurrió este miércoles la decisión del Tribunal Supremo de Colorado de expulsarlo de las primarias republicanas en ese estado, indicó el diario The Washington Post. Su equipo legal presentó el recurso ante el Supremo estadounidense un día después de apelar ante el Tribunal Superior de Kennebec una decisión similar en Maine.

EEUU TRUMP

Un tribunal rechaza que se aplace el juicio por difamación contra Trump en Nueva York

Nueva York (EFE).- El expresidente Donald Trump sufrió este miércoles un nuevo revés judicial cuando la corte de apelaciones federal para el Segundo Circuito de Nueva York rechazó su petición para que se aplace el juicio civil en que se decidirá cuánto debe pagar a E. Jean Carroll por un caso de difamación, luego de que la escritora le acusara de haberla violado a mediados de la década de los noventa. El juicio está previsto para el 16 de enero ante el juez Lewis Kaplan, de la corte federal para el Distrito Sur de Nueva York, a menos que el Tribunal Supremo estadounidense acepte la apelación del exmandatario (2017-2021), que alega que estaba protegido por la inmunidad presidencial cuando hizo los comentarios. EFE

