Israel incluye en la lista de rehenes de Hamás a tres civiles desaparecidos desde el 7 de octubre

Las autoridades de Israel han incluido en el listado de secuestrados por el Movimiento de Resistencia Islámica (Hamás) a tres ciudadanos declarados desaparecidos desde el 7 de octubre y de los que no se ha tenido noticias desde entonces. Así lo ha confirmado el portavoz de las Fuerzas de Defensa de Israel (FDI), Daniel Hagari, que ha elevado hasta los 136 las personas que quedan secuestradas por Hamás, incluyendo algunos retenidos antes de la ofensiva de octubre, recoge 'The Times of Israel'. En el listado aparecen los soldados fallecidos Oron Shaul y Hadar Goldin, cuyos cuerpos están bajo cautiverio de la milicia palestina; así como los civiles Avera Mengistu y Hisham al Sayed, quienes entraron voluntariamente en Gaza en 2014 y 2015, respectivamente. Hamás lanzó una ofensiva sin precedentes a comienzos de octubre que se saldó con casi 1.200 muertos y 240 rehenes. Israel, por su parte, lanzó una campaña militar en respuesta contra la Franja de Gaza que se cobra ya la vida de más de 22.400 personas. Ambas partes alcanzaron un acuerdo a finales de noviembre --de una semana de duración tras varias prórrogas-- para una tregua humanitaria así como el intercambio de rehenes bajo custodia de Hamás a cambio de la liberación del triple de palestinos en cárceles israelíes.