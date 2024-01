El presidente de Irán cancela su viaje a Turquía tras el atentado doble cerca de la tumba de Soleimani

El presidente de Irán, Ebrahim Raisi, ha cancelado el viaje que tenía programado a Turquía tras la invitación de su homólogo turco, Recep Tayyip Erdogan, con motivo del atentado doble perpetrado cerca del cementerio en la provincia de Kermán (sur) en el que está enterrado Qasem Soleimani, jefe de la Fuerza Quds de la Guardia Revolucionaria muerto en un bombardeo ejecutado por Estados Unidos en enero de 2020 en la capital de Irak, Bagdad. "Tras el incidente terrorista en Kermán, que provocó el martirio de un gran número de nuestros compatriotas, el presidente se ocupará personalmente de este tema, cancela su viaje a Turquía, que se realizará en otro momento que sea más adecuado", ha explicado un portavoz de la oficina presidencial iraní en declaraciones a la agencia de noticias IRNA. Anteriormente, dicha oficina había anunciado que Raisi partiría este jueves a Ankara al frente de una delegación política y económica de alto rango. Tras el ataque, Erdogan ha llamado al presidente iraní para condenar la muerte de civiles, mostrar su apoyo en la lucha contra el terrorismo y trasladar sus condolencias al pueblo iraní. "Los enemigos de la nación iraní piensan que pueden lograr sus objetivos ilegítimos con la herramienta del terrorismo, pero la nación iraní ha demostrado que estos crímenes no pueden causar una perturbación en su cohesión, seguridad y estrategia", ha declarado el mandatario iraní, que también ha reiterado su apoyo a Palestina y ha condenado los "crímenes de los sionistas". El ministro de Exteriores de Irán, Hosein Amirabdolahian, ha afirmado que el atentado en el cuarto aniversario de la muerte de Soleimani, fallecido el 3 de enero de 2020 a causa del citado ataque estadounidense, ha causado "dolor y tristeza" y ha anunciado el inicio de "medidas jurídicas" a través de la ONU, según ha señalado a través de su perfil en la red social X, anteriormente conocida como Twitter. Por su parte, el Alto Representante de la Unión Europea para la Política Exterior, Josep Borrell, ha llamado a Amirabdolahian para "transmitirle las condolencias tras los horribles atentados de hoy en Kermán que mataron a decenas de civiles". "He condenado este ataque terrorista en los términos más enérgicos y he expresado mi solidaridad con el pueblo iraní", ha agregado. EL DEPARTAMENTO DE ESTADO DESVINCULA A EEUU E ISRAEL En esta línea, desde Washington, el portavoz del Departamento de Estado estadounidense, Matthew Miller, ha expresado en una rueda de prensa sus condolencias a los seres queridos de las víctimas que han muerto "en esta horrible explosión", al tiempo que ha negado la responsabilidad de Estados Unidos o Israel en el atentado. "Es demasiado pronto, al menos para nosotros, para poder decir qué pudo haberlo causado. Pero sí quiero abordar algunas afirmaciones irresponsables que he visto circular y decir que, en primer lugar, Estados Unidos no ha estado involucrado de ninguna manera, y cualquier sugerencia en sentido contrario es ridícula; y número dos, no tenemos motivos para creer que Israel estuviera involucrado en esta explosión", ha manifestado. El líder supremo de Irán, el ayatolá Alí Jamenei, prometió horas antes una "fuerte respuesta" tras denunciar la "catástrofe" provocada por "los malvados y criminales enemigos de la nación iraní", que "no pueden tolerar el amor y el entusiasmo del pueblo por visitar el santuario de su gran comandante Qasem Soleimani". El atentado de Kermán, del que Irán ha responsabilizado a Israel sin que este se haya pronunciado al respecto, ha dejado al menos 95 muertos y 210 heridos en un momento de pleno repunte de las tensiones en la región por el conflicto en la Franja de Gaza. Este suceso ha tenido lugar además tras la muerte el 25 de diciembre de Razi Musavi, un alto cargo de la Guardia Revolucionaria de Irán, en un bombardeo llevado a cabo por Israel contra la capital de Siria, Damasco.