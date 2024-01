El español Roberto Bautista se mete en los cuartos de final del torneo de Hong Kong

El tenista español Roberto Bautista se clasificó este jueves para los cuartos de final del torneo de Hong Kong, puntuable para la ATP y que se disputa sobre pista dura, después de imponerse con solvencia al argentino Francisco Cerúndolo en dos sets por 7-5, 6-3. Parece que el castellonense ha empezado la nueva temporada con buenas sensaciones después de un complicado 2023 en el que se salió incluso del 'Top 50' y se metió entre los ocho mejores de un evento del circuito profesional por primera vez desde que alcanzase las semifinales el año pasado en la hierba de Halle (Alemania). Bautista se llevó un buen triunfo ante el cuarto favorito en Hong Kong, un Cerúndolo que tuvo sus mejores opciones en una primera manga muy igualada cuando dispuso de un 15-40 en el quinto juego. El argentino lo aprovechó y después de no haber concedido ni un resquicio con su servicio en toda la manga, lo cedió de forma decisiva en el primero que ofreció al español y cuando buscaba llegar a la 'muerte súbita'. A partir de ahí, el sudamericano trató de seguir dentro del partido, pero volvió a pagar caro el no aprovechar sus dos opciones de rotura en el segundo parcial, de nuevo en el quinto juego porque a renglón seguido el de Castellón no dejó pasar la que tuvo y logró el 'break' clave para cerrar su pase a unos cuartos de final donde se medirá con el austriaco Sebastian Ofner.