EEUU no ve indicios de que Israel matase a Al Aruri pero reafirma su derecho a perseguir a Hamás

El portavoz de Seguridad de la Casa Blanca, John Kirby, ha asegurado que no hay indicios de que Israel esté detrás del ataque en Beirut (Líbano) que acabó con la vida del 'número dos' del Movimiento de Resistencia Islámica (Hamás), Salé al Aruri, aunque ha reafirmado el derecho del Gobierno israelí a perseguir a altos cargos de la milicia palestina. "No estoy confirmando que los israelíes hayan realizado este ataque aéreo. Le remitiría a ellos para hablar de sus operaciones militares. (...) Israel tiene el derecho y la responsabilidad de perseguir la amenaza que plantea Hamás, lo que significa que tiene el derecho y la responsabilidad de perseguir a sus líderes", ha expresado Kirby durante una rueda de prensa. Tras ser preguntado por las estimaciones estadounidenses sobre las bajas entre la milicia palestina, el portavoz ha preferido no dar una cifra y ha asegurado que aún hay una "fuerza significativa" presente en la Franja de Gaza, y ha insistido en que las operaciones militares no erradicarán "la ideología" pero sí "la amenaza". "No creemos que los ataques militares por sí solos vayan a erradicar una ideología. Y no es probable que vayan a deshacerse de todos y cada uno de los combatientes de Hamás. Entonces, hay que aceptar el hecho de que todavía puede haber algo de Hamás incluso cuando la operación militar haya terminado", ha manifestado Kirby. "Lo que sí pueden hacer es erradicar la amenaza que Hamás representa para el pueblo israelí. Y pueden hacerlo persiguiendo a su liderazgo, atacando su infraestructura, rastreando sus recursos. Y lo hemos demostrado con Estado Islámico y Al Qaeda (...) todavía existen, pero no son ni de lejos el tipo de amenazas que alguna vez plantearon", ha añadido. Al menos siete milicianos, incluido Al Aruri, han muerto y varias personas más han resultado heridas después de un ataque con dron sobre unas oficinas de Hamás situadas en Mushrifiyá, en los suburbios al sur de la capital libanesa. El líder del brazo político de la milicia, Ismail Haniyé, ha aseverado que el bombardeo es un "acto terrorista" que hace al grupo "más fuertes y decididos que nunca". Al Aruri residía en Líbano desde 2018, y en 2010 fue liberado tras pasar doce años en cárceles israelíes. Considerado el 'número dos' del brazo político de Hamás y uno de los comandantes de las Brigadas Al Qassam, se le atribuye la responsabilidad de varios ataques contra Israel desde suelo libanés y se le señala como uno de los principales intermediarios en la liberación de rehenes tomados el 7 de octubre.