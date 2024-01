(Crónica) El Athletic se viste de Champions en el Pizjuán y Osasuna aleja el territorio del Almería

El Athletic Club venció (0-2) al Sevilla este jueves en la jornada 19 de LaLiga EA Sports celebrada en el Ramón Sánchez-Pizjuán, cerrando así la primera vuelta empatado dentro de la zona de Liga de Campeones, mientras que el CA Osasuna superó (1-0) a un Almería que sigue colista sin aparente remedio. Los 'leones' aprovecharon la derrota del Atlético de Madrid para igualar por encima a los madrileños en 38 puntos, también con el FC Barcelona aunque con un partido más, y pedir paso en el 'Top 4'. La resaca de Nochevieja la notó el Sevilla, pese a estar en situación de urgencia y venir levantando la cabeza con Quique Sánchez Flores. El cuadro de Nervión suspendió el examen del Athletic, un test de máxima exigencia, de no conceder ni un centímetro y tener unos mimbres que no tienen los andaluces. En el primer tiempo no existió el Sevilla, despedido al descanso con una buena pitada, y lo mejor para los locales fue que sólo subió el 1-0 de Mikel Vesga a la media hora, un cabezazo inapelable y sin marca. En la reanudación, los de Valverde volvieron a asediar, perdonó una más Nico Williams, pero los de Quique lograron algo de posesión para ordenar las ideas y mirar hacia arriba. El técnico madrileño movió el banquillo y el Sevilla siguió mejorando, probando incluso a Unai Simón aunque en fuera de juego. El Athletic tampoco se puso nervioso y, tras un balón parado con la defensa rival de nuevo descolocada, Paredes firmó el 0-2 en el minuto 76. Un serio inicio de 2024 para los bilbaínos, sin un Iñaki Williams que se marchó a la Copa África, para convencerse de sus opciones de jugar la Champions la próxima campaña, mientras los sevillanos estropean los brotes verdes vistos con Quique ante Granada y Atlético, pensando en reforzarse en el mercado de invierno, para quedarse un punto por encima de la zona de descenso. La zona roja es territorio de un Almería que cerró la primera vuelta incapaz de ganar. En El Sadar volvió a competir, a estar en el partido, pero no tuvo recursos arriba para superar la defensa de un Osasuna que no regaló nada. La diferencia la marcó Ante Budimir, ariete 'rojillo' que hizo el 1-0 a la media hora. No hubo muchas más ocasiones, ni los de Jagoba Arrasate tuvieron que complicarse después de la lesión inicial del Chimy Ávila. El Almería se defendió bien, pero no supo generar peligro. Sin ocasiones siquiera se fueron los Gaizka Garitano, colistas con cinco puntos, a 11 de la salvación. Mientras, Osasuna evitó una posible trampa para empezar el año y sumó 22 puntos.