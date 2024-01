Crónica del UD Las Palmas - FC Barcelona, 1-2

El FC Barcelona sacó tres puntos sufridos pero obligados (1-2) en su visita a la UD Las Palmas este jueves en la jornada 19 de LaLiga EA Sports, gracias a un penalti que convirtió Ilkay Gündogan en el minuto 93, para cerrar la primera vuelta a siete puntos del liderato que comparten Real Madrid y Girona. El equipo de Xavi Hernández sigue lejos de la versión que se esperaba ver esta campaña en el vigente campeón de Liga, pero con una especie de milagro de Navidad sacó la victoria de Gran Canaria para no descolgarse más de la lucha por el título. La primera parte fue amarilla, con gol de Munir, y el Barça reaccionó con mucha dificultad, logrando el empate en una jugada de carambola. Ferran hizo el 1-1 pero las ocasiones visitantes tampoco se multiplicaron. Las Palmas retomó el dominio de balón en el tramo final, donde entraron Joao Félix e hizo su debut Vitor Roque, pero tras el rechace de un disparo del portugués, Sinkgraven cometió penalti sobre Gündogan. El alemán convirtió el 1-2 que mantiene el pulso azulgrana y deja en mitad de tabla a los canarios. El Barça volvió a dejar mucho que desear y se fue al descanso sin un tiro a puerta. Después de una primera parte "inaceptable" según Xavi contra el Almería, su equipo volvió con resaca de las Fiestas maniatado por un rival con defensa adelantada y las ideas muy claras. Las Palmas obligó al conjunto azulgrana a jugar en largo y encontró huecos atrás cuando miró hacia arriba. La pájara inicial del vigente campeón transcurrió pendientes de si Cancelo se había lesionado o no en una acción con Perrone a los tres minutos. El portugués terminó sustituido, pero durante 10 minutos de probaturas y defensa en cuadro, Las Palmas lo aprovechó para llegar e incluso hacer el 1-0 con un sencillo tira líneas. El cuadro catalán no encimó, ya son muchos partidos sin una buena presión tras pérdida, y el equipo de García Pimienta abrió a la banda de Sandro y el canario puso el centro a Munir, con Iñaki Peña a media salida, en un 1-0 entre dos ex del Barça. La esperanza visitante parecía un Balde con profundidad como hacía tiempo, pero la precipitación llevó casi siempre al pase largo. Ahí, Álvaro Valles estuvo atento y también esa línea amarilla en defensa que dejó casi siempre en fuera de juego al ataque azulgrana. Como contra el Valencia, Frenkie de Jong tomó el protagonismo de esos pases pero sin precisión ni un buen desmarque, salvo uno de Sergi Roberto, artífice del triunfo contra el Almería, que no llegó a buen puerto. El resto fue a pedir de boca canaria. EL BARÇA ESTROPEA LA FIESTA CANARIA Los de Pimienta perdonaron incluso con Javi Muñoz, sólo como en el 1-0, Sandro bien asociado con Moleiro o un Munir que estuvo cerca de plantarse solo ante Peña. La charla que de nuevo se vio obligado a soltar Xavi en el vestuario devolvió a un Barça algo más preciso, sin una combinación excelsa pero algo más fino en el pase largo. De Jong mejoró la mirilla pero de nuevo Las Palmas llegó antes a la meta rival: una buena parada de Peña a Munir. Al Barça se le apareció la Virgen del Pino cerca de la hora de encuentro con un pelotazo a la cara de Lewandowski que se convirtió en asistencia a Ferran (1-0). Las Palmas replegó mucho esa línea dañina hasta el momento pero no estuvo inspirado el equipo de Xavi. Joao Félix y Lamine Yamal ayudaron a encerrar a los canarios, pero los de Pimienta salieron de la cueva en los últimos minutos. Entonces, de nuevo el Barça encontró un regalo navideño en el empujón de Sinkgraven que Gündogan no desaprovechó. González Fuertes señaló la pena máxima y el equipo de Xavi salió vivo de Las Palmas, aunque con el nuevo año siga siendo el mismo discreto Barça. FICHA TÉCNICA. --RESULTADO: UD LAS PALMAS, 1 - FC BARCELONA, 2. (1-0, al descanso). --ALINEACIONES. UD LAS PALMAS: Álvaro Valles; Álex Suárez (Sinkgraven, min.83), Coco, Mármol, Sergi Cardona; Perrone, Kirian, Muñoz; Moleiro (Loiodice, min.68), Sandro (Pejiño, min.68) y Munir (Cardona, min.59). FC BARCELONA: Iñaki Peña; Cancelo (Christensen, min.11), Koundé, Araujo, Balde; De Jong, Sergi Roberto (Fermín, min.78), Gündogan; Raphinha (Lamine Yamal, min.72), Lewandowski (Joao Félix, min.72) y Ferran (Vítor Roque, min.78). --GOLES: 1 - 0, min.12, Munir. 1 - 1, min.56, Ferran. 1 - 2, min.93, Gündogan. --ÁRBITRO: González Fuertes (C. Asturiano). Amonestó a Álex Suárez (min.58), Coco (min.79), Javi Muñoz (min.88), Cardona (min.89) y Kirian (min.92) por parte de Las Palmas. Y a Sergi Roberto (min.20) y Yamal (min.81) en el Barça. Expulsó por roja directa a Sinkgraven (min.91). --ESTADIO: Estadio Gran Canaria.