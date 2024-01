Ben Ainslie renuncia como timonel del equipo inglés para centrarse en la Copa del América

Redacción deportes, 4 ene(EFE).- El legendario regatista británico Sir Ben Ainslie, cuatro veces campeón olímpico, ha anunciado este jueves en Londres su renuncia como timonel del Emirates Great Britain SailGP Team, equipo del Circuito Mundial SailGP de catamaranes F50, y dejará de formar parte de la tripulación para centrarse en la Copa del América.

Ainslie continuará desempeñando su papel como director general del equipo y cederá su puesto en la competición al doble campeón olímpico y pentacampeón mundial británico Giles Scott, de 36 años.

"Es hora de que la siguiente generación tenga su oportunidad", ha señalado Ainslie. "Probablemente sea la decisión más difícil que he tenido que tomar en mi carrera deportiva, pero en algún momento te das cuenta de que no puedes hacerlo todo", añadió.

Puede que el detonante de esta decisión haya sido la compra del veinticinco por ciento de las acciones del Manchester United por el magnate británico Sir Jim Ratcliffe, en una operación valorada en 1.400 millones de euros, aunque Ratcliffe avanzó que esta operación no afectaría en nada al equipo de su propiedad, el INEOS Britannia, desafiante en la 37ª Copa del América de Barcelona 2024, aunque su atención parece dirigirse a otros proyectos.

En el mundo de la vela de alta competición, el magnate apoya desde 2018 a Sir Ben Ainslie, director general del INEOS Britannia, su proyecto de ganar la Copa del América para el Reino Unido, algo que no ha logrado nunca.

Después de no estar en la final de la 36ª edición en Nueva Zelanda en 2021, Ratcliffe aportó cerca de 180 millones de euros al equipo del que Sir Ben Ainslie es el director general y su timonel en competición.

Lo cierto es que nada parecía intranquilizar al equipo británico, que cuenta con una base temporal en Palma de Mallorca, ha contado con un LEQ12 de prueba y ya dispone de sus dos AC40 'Athena' y 'Sienna', que llegó a Barcelona a primeros de diciembre. Además cuenta con una tripulación del más alto nivel y con la colaboración del departamento de Ciencias Aplicadas del equipo Mercedes AMG de Formula Uno, del que Ratcliffe posee un tercio del mismo.

Los malos resultados del equipo en las regatas preliminares de la 37ª Copa del América: sexto y último en Vilanova y la Geltrú en septiembre pasado y quinto (penúltimo) en Jeddah (Arabia Saudí) a primeros de diciembre, han puesto en alerta a Ainslie, que quiere centrarse solo en la Copa, ya que será timonel del equipo junto a Giles Scott, quien compartirá su papel en el Circuito SailGP con el de la Copa.

Sir Jim Ratcliffe es la segunda mayor fortuna del Reino Unido cifrada en 29.700 millones de euros. A sus 71 años, el fundador de la petroquímica INEOS nacido en Failsworth, cerca de Manchester, gran seguidor del United, pero socio del Chelsea, club que también quiso adquirir en 2022.

El Manchester United es la cuarta apuesta futbolística de Ratcliffe, que ya es propietario del OGC Nice de la Ligue One francesa, del FC Lausanne-Sport de la Superliga suiza y trabaja con el club asociado Racing Club Abidjan de la Ligue One de Costa de Marfil.

Además del valor ya referido de la operación, Ratcliffe proporcionará 270 millones de euros de financiación destinada a renovar la infraestructura del club en Old Trafford. 180 millones de euros) se pagarán al firmar el acuerdo y el resto a finales de 2024.

INEOS Sports, dirigido por Sir David Braislford, es la rama de deportes del grupo, se mueve en varios campos. En 2021 firmó un acuerdo de patrocinio de seis años con New Zealand Rugby, lo que lo convirtió en el socio oficial de los All Blacks, Black Ferns, All Blacks Sevens, Black Ferns Sevens, Maorí All Blacks, All Blacks XV y All Blacks M20, a partir de 2022.

En ciclismo, Brailsford, quien entrenó a ciclistas de Gran Bretaña para ganar ocho medallas de oro olímpicas en los Juegos Olímpicos de 2012 y 2016, es también director deportivo del INEOS Grenadiers, el equipo profesional con mayor presupuesto de 2023, unos 55 millones de euros.

También entro en atletismo Ratcliffe firmó en 2022 una asociación con el corredor de larga distancia keniano Eliud Kipchoge, que batió récords, y el NN Running Team del que forma parte. EFE

