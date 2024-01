Trump apela la decisión de Maine (EEUU) de excluirle de las primarias estatales de cara a las presidenciales

El expresidente de Estados Unidos Donald Trump ha apelado a un tribunal del estado de Maine que anule la decisión de la secretaria de estado, Shenna Bellows, de excluirle de las primarias a nivel estatal del Partido Republicano de cara a las elecciones presidenciales de 2024 por su papel en el asalto al Capitolio. El equipo legal del exmandatario ha alegado que Bellows es una "legisladora sesgada" que no tiene la autoridad legal para tomar dicha decisión desde su oficina, a pesar de que ostenta el principal cargo electoral de este estado, y que no le ha dado "el tiempo y la oportunidad adecuados para presentar una defensa". Además, Trump ha indicado que la secretaria de Estado "no proporcionó el debido proceso legal" y que "cometió "múltiples errores de derecho", actuando de manera arbitraria y caprichosa". Asimismo, ha negado que haya "participado" a una "insurrección", tal y como indican las autoridades estatales. El portavoz de campaña del expresidente, Steven Cheung, ha aseverado que Bellows "se ha excedido de su autoridad, ignorando por completo la Constitución cuando decidió eliminar el nombre de Trump de la papeleta, interferir en las elecciones y privar del derecho al voto a los votantes de su estado", recoge el periódico 'The Hill'. Asimismo, ha considerado que la secretaria de estado "es una demócrata partidista" que ha "decidido" utilizar su cargo "para ayudar a su candidato preferido, el corrupto Joe Biden" en las elecciones de 2024. "Trump luchará contra estos intentos de mala fe de destruir la democracia estadounidense y espera la victoria tanto en los tribunales como en las presidenciales", ha agregado. Maine se convirtió la semana pasada en el segundo estado que ha excluido a Trump de las primarias estatales bajo el amparo de la Decimocuarta Enmienda, que prohíbe a cualquier persona que haya jurado la Constitución y participado en un insurrección volver a ocupar un cargo público. "No llego a esta conclusión a la ligera. La democracia es sagrada (...) Soy consciente de que ningún secretario de Estado ha privado jamás a un candidato presidencial del acceso a las urnas basándose en la sección tres de la Decimocuarta Enmienda. Sin embargo, también soy consciente de que ningún candidato presidencial ha participado nunca antes en una insurrección", manifestó entonces. Con todo, se espera que sea el Tribunal Supremo de Estados Unidos el que tenga que resolver esta cuestión, ya que otros estados --como Michigan o Minnesota-- han rechazado este posicionamiento. Antes de Maine, fue el Tribunal Supremo de Colorado el que dictó un sorprendente fallo que eliminaba al republicano de los comicios.