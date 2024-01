Nasralá dice que la muerte de un alto cargo de Hamás en Líbano "tendrá consecuencias positivas" en la región

El secretario general del partido-milicia chií libanés Hezbolá, Hasán Nasralá, ha asegurado este miércoles que la muerte de todos los "mártires" caídos en el marco de la guerra entre el Movimiento de Resistencia Islámica (Hamás) e Israel "tendrán consecuencias positivas" para la región de Oriente Próximo. "Su sangre, sus sacrificios (...) tendrán consecuencias positivas en Palestina, Líbano, Irak, Siria, Yemen y toda la región", ha manifestado Nasralá en un discurso televisado cuando hacía referencia a la muerte del 'número dos' del brazo político de Hamás, Salé al Aruri, el martes en un ataque con drones en Beirut. Al respecto de este suceso, tras el cual Hezbolá ya anunció en la víspera que "no quedaría sin respuesta ni castigo", Nasralá ha denunciado que se trata también de "una flagrante agresión israelí contra los suburbios del sur de Beirut", según recoge el diario libanés 'L'Orient Le Jour'. "Lo que pasó ayer en los suburbios del sur es muy peligroso. Esta es la primera vez que sucede algo así desde 2006", ha recalcado un Nasralá que ha reiterado las advertencias de Hezbolá y ha apuntado que "el crimen de ayer no quedará impune". A pesar de mostrar solidaridad con Hamás tras este último episodio, Nasralá ha recalcado que "las organizaciones de resistencia actúan independientemente unas de otras, cada una en su propio país". "Nos consultamos, pero cada uno toma sus decisiones en función de sus intereses y los de su población", ha añadido. En este sentido, el secretario general de Hezbolá ha querido matizar sus palabras pronunciadas poco después del estallido de las hostilidades entre Hamás e Israel a comienzos de octubre, cuando recalcó que la llamada Inundación de Al Aqsa era una operación exclusivamente palestina. "Cuando dije que la operación Inundación de Al Aqsa del 7 de octubre era una operación palestina de la que no teníamos conocimiento, no fue para distanciarme de esta operación", ha matizado Nasralá, que asegura que la ofensiva de Hamás es "el mayor desafío para el eje de la resistencia en los últimos meses". "Desde hace tres meses hasta hoy, tenemos mártires, sacrificios, desplazados, daños, destrucción, peligros y precios que pagar. Pero también tenemos resistencia, coraje, lucha, desafío, pérdidas en las filas del enemigo y negativa a rendirse", ha aseverado el secretario general de la milicia libanesa. Así las cosas, Nasralá considera que en de la población palestina a "la resistencia" y a Hamás ha ido en aumento en las últimas semanas, y ahora la milicia palestina cuenta con "el mayor nivel de apoyo de su historia". "Eso es un gran logro, y la imagen de Israel en el mundo también se ha derrumbado", ha añadido. Para el líder de Hezbolá, la cruenta contraofensiva israelí tras los ataques de Hamás --que se cobra ya más de 22.300 muertos-- ha provocado que Israel haya "fracasado moralmente". "Israel, el asesino de mujeres y niños, el que mata de hambre a las poblaciones y que ostenta el título de mayor genocidio de la historia moderna", ha manifestado. De hecho, Nasralá ha reconocido que lo ocurrido en las últimas semanas ha supuesto "un duro golpe" a los "esfuerzos" de Líbano para la "normalización" de las relaciones con Israel; mientras que también ha logrado "destruir la imagen de Estados Unidos" y ha evidenciado que la comunidad internacional no es capaz de "proteger a las poblaciones". "Lo que ha sucedido desde el 7 de octubre hasta hoy, y que volverá a suceder en el futuro, ha debilitado a Israel (...) y lo ha puesto en el camino de la extinción. Nadie podrá defenderlo. En cuanto a los tronos árabes, que se protejan ellos mismos primero", ha zanjado Nasralá. DOBLE ATENTADO EN IRÁN Por otro lado, Nasralá ha mostrado sus condolencias a los familiares de las más de cien víctimas mortales del doble atentado ocurrido este miércoles en las inmediaciones del cementerio en el que está enterrado Qasem Soleimani, jefe la Fuerza Quds de la Guardia Revolucionaria muerto en un bombardeo estadounidense tal día como hoy en 2020. "Lo que pasó hoy en Kermán (provincia en el sur de Irán), y el ataque contra quienes conmemoran este evento (la muerte de Soleimani), mujeres, hombres, niños, donde hubo muchos mártires. Ofrecemos nuestras condolencias a sus familias", ha apuntado el secretario general de Hezbolá. "Renovamos nuestras condolencias a los mártires de hoy, al gran líder Qasem Soleimani y sus compañeros iraníes con él en Bagdad, y a Abú Madi el Mouhandis, el gran mártir y sus compañeros iraquíes", ha zanjado Nasralá.