Miércoles, 3 de enero de 2024 (22.00 GMT)

Venezuela acusa a la Justicia argentina de someterse a EE.UU. al ordenar decomiso de avión

Caracas (EFE).- El Gobierno de Venezuela acusó a la Justicia argentina de someterse a "intereses" de Estados Unidos tras ordenar el decomiso del avión venezolano-iraní retenido en Buenos Aires desde junio de 2022 y solicitado por la nación norteamericana. En un comunicado, el Ejecutivo de Nicolás Maduro condenó "de manera categórica", la decisión "servil a intereses imperiales" tomada por el juez federal argentino Federico Villena que "intenta consumar el robo" de la aeronave "secuestrada" en el aeropuerto de Ezeiza de Buenos Aires.

Autoridades mexicanas rescatan a los 31 migrantes secuestrados en la frontera con EE.UU.

Ciudad de México (EFE).- Las autoridades mexicanas rescataron a los 31 migrantes que estaban secuestrados desde el sábado pasado en el estado de Tamaulipas, en la frontera con Estados Unidos, según informó Jesús Ramírez Cuevas, portavoz de la Presidencia de la República. Tras el rescate, las autoridades mexicanas no aclararon qué grupo criminal estuvo detrás del secuestro ni el motivo, pero Ramírez Cuevas explicó que los migrantes "ya están en manos de las autoridades y se les hace la revisión médica correspondiente".

Argentina buscará mañana un acuerdo sobre vencimientos en la reunión con el FMI

Buenos Aires (EFE).- El Gobierno de Argentina, presidido por el economista ultraliberal Javier Milei, busca alcanzar un nuevo entendimiento con el Fondo Monetario Internacional (FMI) en la reunión que sostendrá mañana en Buenos Aires con una delegación del organismo multilateral, según dijeron a EFE fuentes gubernamentales. "La idea es levantar el acuerdo que está caído y llegar a un 'staff level agreement'" en relación con los vencimientos, aseguraron estas mismas fuentes, en la jornada previa a la celebración de este encuentro, el primero que sostienen directamente representantes del Gobierno de Milei y del FMI.

Confirman que detenido en Argentina sospechoso de terrorismo es "colombiano por adopción"

Bogotá (EFE).- La Cancillería de Colombia confirmó que Chassan Naem Chatay, detenido en Argentina junto a otras dos personas acusadas de integrar una "célula terrorista" es "colombiano por adopción" y que se le prestará asistencia consular. El Ministerio de Relaciones Exteriores colombiano informó en un comunicado que las autoridades argentinas "notificaron oficialmente al Consulado General de Colombia en Buenos Aires sobre la detención del ciudadano Chassan Naem Chatay, quien, según la autoridad judicial de ese país ya cuenta con un defensor oficial".

Las medidas económicas de Milei enfrentan su primer obstáculo en la Justicia

Buenos Aires (EFE).- La Cámara Nacional de Apelaciones del Trabajo de Argentina suspendió temporalmente la reforma laboral del decreto de necesidad y urgencia (DNU), firmado por el presidente argentino, Javier Milei, el pasado día 20 para avanzar en una amplia desregulación de la economía. Los jueces Andrea García Vior y Alejandro Sudera dictaron este miércoles una medida cautelar solicitada por la central obrera Confederación General del Trabajo (CGT) -la mayor del país- que deja sin efecto los cambios en materia laboral que habían entrado en vigencia el 29 de diciembre.

Noboa confirma once preguntas de la consulta popular con la que busca seguridad, justicia y empleo en Ecuador

Quito (EFE).- El presidente de Ecuador, Daniel Noboa, confirmó que la consulta popular con la que busca dar seguridad, justicia y empleo al país tiene once preguntas que han sido remitidas a análisis de la Corte Constitucional. En un mensaje grabado, Noboa indicó que "hoy es un día muy importante" porque cumplieron con su oferta de llamar a una consulta popular "y construir un nuevo Ecuador, un país donde se combata la violencia, la impunidad y se genere empleo".

Israel revela que un rehén murió en una operación fallida para liberarlo en Gaza

Jerusalén (EFE).- El Ejército de Israel informó de que uno de los rehenes en poder de Hamás en Gaza murió en diciembre en una operación fallida de las fuerzas israelíes que intentaban rescatarlo. Sahar Baruch falleció en la noche del pasado 8 de diciembre durante el intento para rescatarlo por parte de una unidad especial de fuerzas israelíes en la Franja palestina, confirmaron a EFE fuentes del Ejército.

Supremo de Israel aplaza la aplicación de una ley que blindaba a Netanyahu de ser recusado

Jerusalén (EFE).- El Tribunal Supremo de Israel decidió aplazar la implementación de una ley aprobada en marzo por la Knéset (Parlamento israelí) que blindaba al primer ministro, Benjamín Netanyahu, de la posibilidad de ser recusado o declarado no apto para ejercer las funciones propias de su cargo. El fallo fue aprobado por una mayoría de 6 de 11 magistrados, y dicta que la aplicación de la ley "se pospondrá hasta que la próxima Knéset comience su mandato", tras celebrarse elecciones generales, es decir, cuando se elija a un nuevo primer ministro, indicó el tribunal en un comunicado.

EEUU dice no tener razones para creer que Israel esté implicado en la explosión en Irán

Washington (EFE).- Estados Unidos dijo no tener razones para creer que Israel esté implicado en las explosiones en Irán que han matado al menos a 103 personas y provocado heridas a más de 140. "No tenemos razones para creer que Israel estuviera implicado en esta explosión. No tenemos información para creer que ese sea el caso", indicó en una rueda de prensa el portavoz del Departamento de Estado estadounidense, Matthew Miller, que también subrayó que Estados Unidos no está relacionado con lo sucedido "de ninguna manera".

La Fed cree que los tipos han llegado a su pico, pero deja la puerta abierta a más subidas

Nueva York (EFE).- La Reserva Federal estadounidense (Fed) considera que los tipos de interés han llegado a su pico, pero deja la puerta abierta a ordenar futuras subidas si las condiciones económicas lo requieren, según se desprende de las actas de su última reunión, publicadas este miércoles. De acuerdo con las actas, los reguladores creen que el tipo de interés oficial se encuentra ya "en su pico o cerca de estarlo para este ciclo".

Las ventas de autos en EEUU en 2023 se recuperaron y llegaron a 15,5 millones de vehículos

Washington (EFE).- Las ventas de automóviles en Estados Unidos se recuperaron en 2023 y llegaron a cerca de 15,5 millones de vehículos, un 13 % más que en 2022, gracias a que fabricantes como General Motors (GM) experimentaron aumentos de la demanda del 14 %. Incluso con los paros, en el último trimestre del año, que redujeron la producción de vehículos no solo en GM sino también en Ford y Stellantis, los analistas señalaron que a la vista de las cifras dadas a conocer, las ventas en el mercado estadounidense se situaron cerca de los 15,5 millones de unidades en 2023. EFE

