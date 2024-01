Luitingo, su indirecta a Jessica Bueno, y la respuesta de la modelo ¡A por todas para que su relación funcione!

Inseparables desde que terminó 'Gran Hermano VIP 8', Jessica Bueno y Luitingo consolidan a pasos agigantados su relación. La incipiente pareja está viviendo en Sevilla un inicio de 2024 inolvidable tras pasar juntos las Navidades más mágicas de sus vidas y, después de confesar en el último debate del reality que están dispuestos a luchar por su felicidad, han hecho toda una declaración de intenciones en sus redes sociales que deja claro hasta qué punto están dispuestos a darlo todo para que su historia de amor funcione. El principal escollo, la distancia -ya que la modelo reside en Bilbao con sus tres hijos y el cantante en la capital andaluza-, ha sido solventado por Luitingo. Y ahí lo ha anunciado en su última publicación de Instagram: "Pero yo ya no quiero esperar, porque el tiempo se nos pasa. Tú dame el "okey", que yo me pongo a buscar casa*" ha escrito, confirmando así que se muda a la ciudad vasca para no perder ni un minuto sin Jessica. Una 'indirecta' muy 'directa' a la que la ex de Kiko Rivera ha contestado sin dudarlo: "Ok, mi niño guapo" ha sido la respuesta con la que le ha dicho que '¡adelante!' a la búsqueda de piso en Bilbao para residir en la misma ciudad y apostarlo todo por su noviazgo, dejando atrás a su familia, a sus amigos y su adorada Sevilla para estar cerca de su chica. De publicaciones va la cosa, ya que Jessica ha compartido a la vez una potente reflexión con sus seguidores para dejar claro que solo ella y sus "pensamientos" ponen "barreras donde no las hay". Y ha decidido que a partir de ahora va a guiarse siempre por lo que dicte su corazón, sin dejarse influenciar por nada ni nadie. "Mi mente es la llave que me libera (...) Nosotros y solo nosotros somos dueños de nuestra vida y somos libres de tomar las decisiones que veamos más acertadas por que nadie sabe que es lo mejor para uno mismo más que nosotros", asegurando que aunque "es difícil actuar ciegamente basándote en lo que verdaderamente tú quieres" es lo que va a hacer este 2024, que como confiesa "estará lleno de momentos emocionantes, aventuras, sueños cumplidos, momentos felices, mucho amor, aprendizaje, cagadas y correcciones". Y como no podía ser de otro modo, Luitingo le ha respondido, aconsejándole que se "guíe por el corazón" y haga en todo momento "lo que sientas y te de la gana". "Te quiero infinito y bonito!" ha confesado, gritando a los cuatro vientos lo enamoradísimo que está de Jessica.