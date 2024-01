Lara Álvarez nos desvela qué supone 'La mejor generación', el nuevo programa que presentará

A partir del próximo 8 de enero, a las 22:50h, Lara Álvarez se pondrá al frente de 'La mejor generación', un nuevo programa musical en el que tres equipos -los Vinilo, los Cassettes y los Streamers- lucharán por demostrar que son los reyes de las versiones. ¿Quiénes serán los participantes? Por un lado, el grupo de los Vinilo estará compuesto por Marta Sánchez, Sole Giménez y Pablo Carbonell y su capitán no será otro que el humorista David Fernández. Por otra parte, el equipo de los Cassettes contará con tres artistas de lo más reconocidos: Roko, Melody y Aníbal Gómez, capitaneados todos ellos por Ana Morgade. Por último, los Streamers, el grupo más joven de todos, estará compuesto por Maverick López, Marta Sango e Izan Llunas y su capitana será la cómica Esperansa Grasia. Hemos hablado con Lara este miércoles en la presentación de dicho espacio y nos ha confesado que "este formato ha venido con un lazito en forma de regalo para mí" ya que la música es una de las cosas fundamentales en su vida junto a la comunicación. Además, nos ha desvelado que "abro los programas cantando y bailando", algo que "tenía pendiente porque me daba cosa qué iban a decir"... por eso, no duda en presentarnos ese programa como un espectáculo donde todos "hemos venido todos sin filtro, a sumar". Tal y como supimos hace unos meses, cuando Lara se despedía para siempre de su aventura en 'Supervivientes' tras años presentándolo, nos comentaba que "hace tiempo pedía cambio y evolución... y claro, las oportunidades llegan y hay que saber cogerlas" y esta es una de ellas. Si hay algo que tiene claro la presentadora es que su único deseo para este 2024 es "disfrutar, esa es mi palabra para 2024... creo que el truco que quiero aplicar en este 2024, que me funcionó en el 2023, es disfrutar, hacer y al final la recompensa llega, que es la satisfacción personal". Y es que precisamente "esa es la satisfacción de decir 'He hecho lo que creía que era en el momento en el que lo tenía que hacer y la acogida ha sido espectacular'" es con lo que se quedará después de haber dado lo mejor de sí en este espacio que podremos disfrutar a partir del próximo 8 de enero.