El oxígeno es clave para encontrar 'tecnofirmas' en otros mundos

Astrofísicos han estudiado los vínculos entre el oxígeno atmosférico y el desarollo de tecnología avanzada en planetas distantes como nueva vía para la búsqueda de vida en otros mundos. En la búsqueda por comprender el potencial de vida más allá de la Tierra, los investigadores están ampliando su búsqueda para abarcar no sólo marcadores biológicos, sino también tecnológicos. Si bien los astrobiólogos han reconocido desde hace mucho tiempo la importancia del oxígeno para la vida tal como la conocemos, el oxígeno también podría ser clave para desbloquear tecnología avanzada a escala planetaria. En una nueva perspectiva publicada en Nature Astronomy, el profesor Adam Frank, de la Universidad de Rochester, y su colega Amedeo Balbi, de la Universidad de Roma Tor Vergata, describen los vínculos entre el oxígeno atmosférico y el posible aumento de tecnología avanzada en planetas distantes. "Estamos preparados para encontrar señales de vida en mundos alienígenas", afirma Frank en un comunicado. "¿Pero qué nos dicen las condiciones de un planeta sobre las posibilidades de vida inteligente y productora de tecnología?" "En nuestro artículo exploramos si cualquier composición atmosférica sería compatible con la presencia de tecnología avanzada", dice Balbi. "Descubrimos que los requisitos atmosféricos pueden ser bastante estrictos". Frank y Balbi postulan que, más allá de su necesidad para la respiración y el metabolismo en organismos multicelulares, el oxígeno es crucial para desarrollar el fuego, y el fuego es un sello distintivo de una civilización tecnológica. Profundizan en el concepto de "tecnosferas", reinos expansivos de tecnología avanzada que emiten señales reveladoras (llamadas "tecnofirmas") de inteligencia extraterrestre. En la Tierra, el desarrollo de la tecnología exigió un fácil acceso a la combustión al aire libre, el proceso central del fuego, en el que algo se quema combinando un combustible y un oxidante, normalmente oxígeno. Ya sea cocinar, forjar metales para estructuras, fabricar materiales para hogares o aprovechar la energía mediante la quema de combustibles, la combustión ha sido la fuerza impulsora detrás de las sociedades industriales. Siguiendo la historia de la Tierra, los investigadores descubrieron que el uso controlado del fuego y los posteriores avances metalúrgicos sólo eran posibles cuando los niveles de oxígeno en la atmósfera alcanzaban o superaban el 18 por ciento. Esto significa que sólo los planetas con concentraciones significativas de oxígeno serán capaces de desarrollar tecnosferas avanzadas y, por tanto, dejar tecnofirmas detectables. Los niveles de oxígeno necesarios para sustentar biológicamente la vida compleja y la inteligencia no son tan altos como los niveles necesarios para la tecnología, por lo que si bien una especie podría surgir en un mundo sin oxígeno, no podrá convertirse en una especie tecnológica, según a los investigadores. "Es posible que puedas obtener biología (incluso criaturas inteligentes) en un mundo que no tiene oxígeno", dice Frank, "pero sin una fuente de fuego lista, nunca podrás desarrollarte más". tecnología porque la tecnología superior requiere combustible y fusión." Así, hablan de "cuello de botella de oxígeno", un término acuñado por los investigadores para describir el umbral crítico que separa los mundos capaces de fomentar civilizaciones tecnológicas de aquellos que no lo logran. Es decir, los niveles de oxígeno son un cuello de botella que impide el surgimiento de tecnología avanzada. "La presencia de altos niveles de oxígeno en la atmósfera es como un cuello de botella que hay que superar para tener una especie tecnológica", dice Frank. "Puedes hacer que todo lo demás funcione, pero si no tienes oxígeno en la atmósfera, no tendrás una especie tecnológica". La investigación, que aborda una faceta previamente inexplorada en la búsqueda cósmica de vida inteligente, subraya la necesidad de priorizar planetas con altos niveles de oxígeno cuando se buscan tecnofirmas extraterrestres. "Se debe dar prioridad a los planetas con altos niveles de oxígeno porque la presencia o ausencia de altos niveles de oxígeno en las atmósferas de los exoplanetas podría ser una pista importante para encontrar posibles tecnofirmas", dice Frank. "Las implicaciones de descubrir vida inteligente y tecnológica en otro planeta serían enormes", añade Balbi. "Por lo tanto, debemos ser extremadamente cautelosos al interpretar posibles detecciones. Nuestro estudio sugiere que debemos ser escépticos ante posibles tecnofirmas de un planeta con oxígeno atmosférico insuficiente".