Crónica del Girona - Atlético de Madrid, 4-3

El Girona venció (4-3) al Atlético de Madrid este miércoles con un gol de Iván Martín en el minuto 92 para terminar en lo alto de la tabla de LaLiga EA Sports la primera vuelta, alejando además a 10 puntos a un aspirante madrileño que peleó la remontada sin premio. Los Míchel firmaron otra actuación para el recuerdo para alimentar su ambición de dar la mayor campanada del fútbol nacional y ganar la Liga. Después del triunfo en el turno anterior del Real Madrid ante el Mallorca (1-0), el Girona respondió para seguir empatado con los blancos en el liderato (48 puntos). Los locales volvieron a tutear a uno de los grandes en un primer tiempo de nota, pero un Álvaro Morata enchufado se encargó de mantener al Atlético en el partido. Tras el descanso, los de Diego Pablo Simeone mostraron orgullo y calidad para lograr el 3-3 y merecer más incluso, pero el Girona tampoco renunció al ataque y Jan Oblak tuvo un par de intervenciones salvadoras. El empate no valía quizá a ninguno y el broche se lo quedó el equipo de Míchel con un golazo de Iván Martín, quien había lucido en el centro del campo junto a Pablo Torre. Un estallido de júbilo en Montilivi para empezar el 2024 como dejaron el 2023, en la cresta de una ola que arrasa todo lo que pilla. El Atlético se hizo roca, pero la alejó la marea gerundense hasta los 10 puntos (38). Los de Simeone fallaron de manera difícil de explicar ante un Girona que venía demostrando su capacidad de ser vertical. A los 30 segundos la tuvo el conjunto local con una escapada de Sávio y a los dos minutos marcó Valery el 1-0. No salió bien el Atlético, pero los del 'Cholo' demostraron una pasta especial para buscar soluciones. Riquelme, ex de los locales, dio salida a los madrileños, también Hermoso y Lino por bandas. Morata fue al rescate con el 1-1, pero en la presión asfixiante, el Girona firmó el 2-1 por medio de Sávio. El Atlético sufrió y tras otra de Couto, en el saque de esquina llegó el 3-1 de Blind. La euforia en las gradas tuvo el freno de un Morata que llegó a empatar el encuentro en el descuento. El 3-2 fue el único que valió, el otro fue fuera de juego, pero los de Simeone demostraron que iban a competir. La reanudación fue un gran órdago visitante, volcado sobre la meta rival en una sucesión de ocasiones hasta que logró el 3-3 con De Paul y Morata de nuevo protagonistas. El Atlético supo robar el momento a un Girona menos cómodo con tantos minutos sin balón. Sin embargo, no apareció un Griezmann a un gol de ser el máximo goleador de la historia rojiblanca, ni un cambio milagroso del banquillo del 'Cholo' esta vez. Al Girona no le importó tener la pelota en su tejado y forzó dos grandes intervenciones de Oblak, en especial una a Aleix García, hasta que Iván Martín la puso en la escuadra para un 4-3 de Campeonato. FICHA TÉCNICA. --RESULTADO: GIRONA, 4 - ATLÉTICO DE MADRID, 3. (3-2, al descanso). --ALINEACIONES. GIRONA: Gazzaniga; Valery (Solís, min.59), Blind, Eric García, Miguel; Iván Martín, Aleix García, Pablo Torre (Arnau Martínez, min.67); Yan Couto, Sávio (Portu, min.89) y Dovbyk (Stuani, min.67). ATLÉTICO DE MADRID: Oblak; Riquelme (Correa, min.77), Giménez, Witsel, Hermoso, Samu Lino (Molina, descanso); Koke, De Paul, Llorente; Griezmann (Saúl Ñíguez, min.89) y Morata (Azpilicueta, min.89). --GOLES: 1 - 0, min.2, Valery. 1 - 1, min.14, Morata. 2 - 1, min.26, Sávio. 3 - 1, min.39, Blind. 3 - 2, min.44, Morata. 3 - 3, min.54, Morata. 4 - 3, min.91, Iván Martín. --ÁRBITRO: Hernández Hernández (C.Las Palmas). Amonestó a Hermoso (min.90) en el Atlético. --ESTADIO: Montilivi, 13.804 espectadores.