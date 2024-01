Carlo Ancelotti: "Mi cuerpo técnico está trabajando muy bien el balón parado"

El entrenador del Real Madrid, Carlo Ancelotti, dio valor al buen trabajo que está haciendo su "cuerpo técnico con el balón parado", acción que fue clave para la sufrida victoria de este miércoles ante el RCD Mallorca, un duelo donde no jugaron a su "mejor nivel" y donde les faltó "frescura". "Creo que en este primer tramo de la temporada hemos marcado muchos goles a balón parado. Creo que mi cuerpo técnico lo está trabajando muy bien porque no me encargo de esto, y tenemos buenos lanzadores y rematadores formidables como Rüdiger", señaló Ancelotti en rueda de prensa. El italiano recordó que el balón parado "puede dar ventaja en partidos como el de hoy", que fue "difícil" porque se enfrentaron a un Mallorca que defendió "muy bien organizado" y fue "muy fuerte en los duelos". "No hemos jugado a nuestro mejor nivel, nos ha faltado un poco de frescura, un poco de acierto en el último tercio y lo hemos ganado por un balón parado bien hecho", remarcó. El de Reggiolo elogió al autor del gol, un Rüdiger que "está teniendo un nivel muy alto en continuidad" y que "siempre está concentrado, listo y fuerte en los duelos". "Es un seguro que tenemos atrás", admitió el entrenador madridista del central alemán. Ancelotti reconoció que el cambio a la hora de juego de Vinícius estaba "pactado porque ha tenido una lesión importante" y que la "duda" era si alinearle de inicio o no, mientras que dejó claro que "no tiene que sorprender" que Bellingham no marque goles porque lo que tiene que hacer es "trabajar" como hizo. "Güler está bien, muy tranquilo. Tengo muy presente siempre que tiene 18 años, así que calma con él porque va a ser muy importante para el presente y para el futuro del Real Madrid. Es necesario un poco de paciencia por parte de todos, yo la tengo y el jugador la tiene, poco a poco tendrá a sus minutos y su protagonismo porque la calidad está ahí", añadió sobre el joven centrocampista turco, que no tuvo minutos. Además, celebró que su equipo haya recibido sólo 11 goles en esta primera vuelta. "Me hace feliz porque significa que el equipo trabaja bien y que hay compromiso. Como siempre he dicho, el trabajo defensivo no es un problema de calidad, sino de actitud y de compromiso. También nos faltan jugadores importantes atrás, pero somos muy sólidos porque es un trabajo de todos, esto es lo más importante", apuntó. El entrenador italiano también subrayó que los momentos de juego de Brahim Díaz son "muy buenos" y que había "aportado" cuando salió al campo, aunque se mostró sorprendido por su fallo a puerta vacía con la cabeza, y no olvidó que Joselu, que entró en la segunda parte, aportó "algo distinto". Del mismo modo, no arrojó luz sobre la portería, confirmando que Kepa Arrizabalaga jugará en Copa del Rey y ya evaluará en Arabia Saudí quién jugará la semifinal ante el Atlético en la Supercopa. El italiano dejó claro que no va a ser "una liga de dos" sino que estará "peleada" igualmente con el FC Barcelona y el Atlético, además del Girona, y admitió que "en el pasado" el mes de enero se les atragantó, pero que le da "confianza" el que estén "recuperando jugadores importantes". "Creo un poco de rotación vamos a hacer en Copa y puede ser que algunos canteranos estén en al convocatorio, lo pensaremos mejor mañana", aclaró ante el estreno copero del sábado.