Campa (EBA) señala la necesidad de conocer más a fondo los nexos entre bancos y 'banca en la sombra'

El presidente de la Autoridad Bancaria Europea (EBA), José Manuel Campa, considera necesario profundizar en el conocimiento de los vínculos entre los bancos y otras entidades financieras como fondos de cobertura, para comprender cómo se extendería al conjunto del sistema un 'shock' originado en la llamada 'banca en la sombra'. "Necesitamos comprender toda la cadena subyacente de las EFNB (entidades financieras no bancarias)", señala Campa en una entrevista con 'Financial Times' donde asegura que "beberíamos hacer más y vamos a hacer más". En este sentido, el presidente de la EBA apunta que el regulador bancario europeo trabajará con la Junta Europea de Riesgo Sistémico (JERS) y la Junta de Estabilidad Financiera (FSB) para desarrollar una mejor comprensión de cómo las perturbaciones en la 'banca en la sombra' se propagarían a todo el sistema. De tal modo, si bien la EBA ya ha estado llevando a cabo evaluaciones de las exposiciones del balance de los bancos a entidades no bancarias, incluidos los préstamos, Campa advierte de que "esos son sólo los enlaces directos". "El problema es cómo se transmite a los bancos (...) Estamos en las primeras etapas, pero [comprender eso] es el núcleo de lo que a la JERS y al FSB les gustaría llegar", afirma. Respecto de los vínculos indirectos, que incluyen si los bancos podrían verse afectados por una fuerte caída en el valor de activos como los bonos del Tesoro o los bienes raíces, Campa dijo que se podría mejorar la comprensión de esas cuestiones desarrollando "áreas mínimas significativas" de presentación de informes para que los reguladores tuvieran datos transparentes sobre exposiciones cruciales de entidades no bancarias. "El primer paso en esta situación es siempre obtener información", sostiene el español, para quien se trata de un sector "oscuro" donde la calidad de los datos no es homogénea.