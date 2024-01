Bertín Osborne, sin intención de mover ficha tras el nacimiento de su primer hijo junto a Gabriela Guillén

Sin noticias de Gabriela Guillén desde hace unos días, ha sido el programa 'Así es la vida' el que ha anunciado este martes que la fisioterapeuta dio a luz el pasado 31 de diciembre -fecha en la que salía de cuentas- a su primer hijo junto a Bertín Osborne. El cantante se ha convertido en padre por sexta vez a los 69 años de un niño cuyo nombre se desconoce por el momento y al que, a menos que cambien radicalmente las cosas, piensa solicitar una prueba de ADN para comprobar que es suyo antes de hacerse cargo económicamente de él. Intentando vivir este momento tan especial con tranquilidad, Gaby no se ha pronunciado en redes sociales acerca de su maternidad, y tampoco se ha dejado ver desde que llegó al mundo el pequeño. Según el programa de Telecinco, el parto se produjo de forma natural y tanto la mamá primeriza como el recién nacido se encuentran perfectamente, ya han abandonado el hospital y están descansando en la casa que la paraguaya tiene en el centro de Madrid. Bertín todavía no ha conocido a su hijo y todo apunta que, al igual que sus hijas Alejandra, Eugenia y Claudia, se habría enterado de su nacimiento por la prensa. José Antonio Avilés ha asegurado que el presentador se encuentra en su finca de Sevilla con su familia y sus hijos Kike y Carlos -fruto de su relación con Fabiola Martínez- y en unos días podría desplazarse a la capital, aunque se desconoce si para conocer al bebé porque por el momento su reacción ha sido de lo más fría y no tiene intención de mover ficha. Mientras tanto, se especula que Gabriela estaría negociando conceder una exclusiva para presentar a su hijo, en la que podría anunciar que presentará una demanda de paternidad contra Bertín para que sea la justicia quien reclame al artista las pruebas de ADN -que se realizarían en el Instituto Nacional de Toxicología- que demostrarían que, tal y como ha mantenido la joven desde que salió a la luz su embarazo, él es el padre del pequeño.