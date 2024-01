Bertín Osborne habla alto y claro: "No voy a ser padre, no quiero ejercer de padre"

"Ya hablaré cuando llegue el momento" aseguraba Bertín Osborne hace varias semanas en la fiesta navideña de José Luis López 'El Turronero', una de sus escasísimas apariciones públicas desde que el pasado verano se hizo público que esperaba un hijo junto a Gabriela Guillén. Una advertencia que ha cumplido coincidiendo con el nacimiento del pequeño el pasado 31 de diciembre en un hospital de Madrid. Dejando claro que estos meses no ha estado desaparecido sino trabajando, y que si no ha respondido a las informaciones que se han dado sobre él en diferentes medios de comunicación es porque le importa "tres narices" lo que digan sobre su vida, el presentador habla por primera vez alto y claro en la revista ¡Hola! tanto sobre la madre de su sexto hijo como sobre su paternidad. "He decidido que no voy a ser padre, no quiero ejercer de padre" asegura rotundo, confirmando que tal y como se ha dicho va a pedir a Gabriela las pruebas de paternidad y aclarando que "si se confirma que es mío, yo ayudaré". Es decir, que a pesar de no querer una relación con el pequeño, sí se hará cargo económicamente de él. A pesar de que pudiera parecer lo contrario, Bertín no tiene más que buenas palabras para la fisioterapeuta, con la que mantuvo una relación de varios meses que se rompió completamente cuando la joven le dijo que estaba embarazada y que, a pesar de su negativa a convertirse de nuevo en padre a los 69 años, pensaba seguir adelante sola. "Es una chavala estupenda, buenísima gente, muy trabajadora y muy atractiva, muy decente" reconoce en la exclusiva, compadeciéndose de la presión mediática que ha sufrido a raíz de salir a la luz su futura maternidad: "No me puedo imaginar el infierno que está viviendo". No solo eso, ya que el cantante, que ha revelado que desde el pasado 1 de julio no ve a Gaby y tan solo ha hablado con ella una vez, también deja claro que la que fuera su amiga especial "ha rechazado cualquier ayuda que haya podido ofrecerle". "Es muy injusto que la acusen de tener un interés cuando es de las pocas que no me ha pedido nada" sentencia. Además, Bertín también habla en esta esperada entrevista sobre su exmujer Fabiola Martínez, a la que confiesa que echa "muchísimo" de menos. "Es la mujer más importante, un ejemplo en todo, una compañera bestial" afirma, apuntando que a pesar de lo que se ha dicho su relación sigue siendo estupenda, hablan varias veces a la semana y espera que siga siendo así. Unas declaraciones que han visto la luz tan solo 3 días después de que Gabriela se haya convertido en madre y a las que la paraguaya todavía no ha reaccionado, aunque podría estar cerrando los flecos de la exclusiva en la que no solo presentará a su hijo sino cabe esperar que responda con contundencia al cantante y a su negativa a ejercer de padre del pequeño.