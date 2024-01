Berlín insiste a los alemanes que aún queden en Líbano que abandonen el país "lo antes posible"

El Ministerio de Asuntos Exteriores de Alemania ha hecho un llamamiento a los ciudadanos alemanes que aún queden en territorio de Líbano para que abandonen el país "lo antes posible" ante una posible escalada de violencia en la frontera sur con Israel. "No se puede descartar una escalada en la frontera entre Israel y Líbano", ha manifestado la cartera diplomática germana en su perfil oficial de la red social X, donde ha confirmado que sobre territorio libanés sigue activa una advertencia de viaje. La frontera entre Israel y Líbano ha sido escenario de ataques cruzados a lo largo de las últimas semanas, si bien tras la muerte en Beirut de un alto cargo del Movimiento de Resistencia Islámica (Hamás) no se descarta una intensificación de las hostilidades. El Gobierno de Alemania hizo a mediados de octubre un llamamiento a sus ciudadanos a abandonar el territorio de Líbano debido a la "altamente volátil" situación en el país debido a la guerra entre Israel y Hamás, iniciada el 7 de octubre. La milicia palestina lanzó a comienzos de octubre un ataque contra territorio israelí que dejó casi 1.200 muertos y 240 secuestrados. El Ejército de Israel respondió con una cruenta contraofensiva en la Franja de Gaza que se cobra ya la vida de más de 22.300 personas. Por otro lado, el partido-milicia chií libanés Hezbolá, así como otras países y grupos armados de la región, han mostrado su solidaridad con la población palestina y han lanzado ataques contra el territorio de Israel. No se puede descartar una escalada en la frontera entre Israel y el Líbano: hoy se reunió el equipo de crisis del gobierno federal. Siguen aplicándose para el Líbano una advertencia de viaje y una solicitud de salida del país: http://diplo.de/204048 . 1/2 A todos los ciudadanos alemanes que todavía se encuentran actualmente en el Líbano se les pide que se registren en la lista de preparación para crisis ELEFAND https://krisenvorsorgeliste.diplo.de/signin y que se vayan lo antes posible. 2/2