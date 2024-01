Ana Obregón declara la guerra a Alessandro Lequio y le acusa de filtrar información sobre la Fundación de su hijo

Ana Obregón ha empezado el año con polémica. El 1 de enero la web 'Informalia' publicaba que la bióloga no habría donado a la Fundación Aless Lequio ningún fondo procedente de ni de los derechos de autor del libro de su hijo que terminó ella tras el fallecimiento del joven, 'El chico de las musarañas' -como anunció que haría en su presentación el pasado junio- ni tampoco de las exclusivas que ha concedido desde que nació su nieta Ana Sandra hace ahora 9 meses. Una sorprendente información sobre la que la actriz ya se ha pronunciado, asegurando en conversación con la periodista Lorena Vazquez de'Espejo Público', que la noticia sería producto de la "desinformación" y se habría publicado para "hacer daño". Justificando que ha puesto de su bolsillo más de 40.000 euros, y que también donó un bolso de Chanel para ser subastado para lograr fondos para la Fundación, ha aclarado que se va a quedar el importe de algunas de las exclusivas porque "tiene una boca que alimentar" y "ha dejado de trabajar" para dedicarse exclusivamente a la niña. Además, y en este caso a través del tertuliano Pepe del Real en 'Vamos a ver', Ana ha puntualizado que si los derechos de autor del libro todavía no han llegado a la Fundación de su hijo es porque la editorial no los computa hasta final de año, dejando claro que esta cantidad sí irá a parar íntegramente a la investigación contra el cáncer como prometió en su día. La cosa no acaba aquí, ya que declarando la guerra a Alessandro Lequio -después de que el italiano no asistiese al bautizo de su nieta Anita- la presentadora ha acusado al padre de su hijo Aless de haber filtrado esta información. "Le resulta extraño que los medios hayan tenido notificación de esta información que solo la conocen ellos, y sospecha que puede haber sido Alessandro el que lo ha filtrado" ha asegurado Pepe del Real.