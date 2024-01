(AMP.) El PP propone la "disolución" de las organizaciones que promuevan referendos ilegales o declaren la independencia

El portavoz del Grupo Popular en el Congreso, Miguel Tellado, ha anunciado este miércoles que la enmienda de totalidad con texto alternativo que el PP va a presentar a la ley de amnistía contempla la "disolución" de las organizaciones que promuevan referendos ilegales o declaren la independencia de una parte del territorio nacional. Esa iniciativa, que el PP tiene previsto registrar este mismo miércoles en el Congreso, también busca castigos para las "autoridades, cargos o funcionarios públicos que promuevan la inobservancia de las leyes o el incumplimiento de las resoluciones judiciales", buscando "perjudicar la unidad" de España. Ese texto alternativo que complementa la enmienda es una reforma del Código Penal y se debatirá en el Pleno del Congreso dentro de una semana. NO TOCA LA LEY DE PARTIDOS En su iniciativa, el PP apuesta por tipificar como delito las "declaraciones de independencia" y "lo referido a la violencia" o las "consultas ilegales", según ha avanzado Tellado. El dirigente 'popular' ha rehusado aclarar si lo que se busca con la propuesta de promover "la disolución de las organizaciones o personas jurídicas que incurran en cualquiera de estos delitos" es ilegalizar a las formaciones independentistas, como sí defiende Vox. El pasado mes de noviembre, el PP votó en contra en el Senado de una iniciativa de los de Santiago Abascal que pedía la ilegalización de partidos soberanistas. Tellado sí ha detallado que el texto alternativo del PP prevé la modificación del Código Penal, pero no de la Ley de Partidos Políticos de 2002 que sirvió para ilegalizar a Batasuna. Eso sí, ha indicado que la propuesta apunta a las "responsabilidades de políticos, de cargos políticos, de personas vinculadas a la Administración y de personas jurídicas" que sean partícipes de los referidos delitos que buscan tipificar los 'populares'. ANC U ÓMNIUM CULTURAL Fuentes del PP han precisado que los partidos políticos son considerados personas jurídicas y que, además de la disolución, el texto que van a llevar al Pleno del Congreso incluye la "suspensión de actividades" de quienes incurran en los citados delitos. Además, este precepto podría aplicarse a organizaciones del ámbito independentista como la Asamblea Nacional Catalana (ANC) u Òmnium Cultural. Durante la rueda de prensa, Tellado ha enfatizado que esta enmienda de totalidad con texto alternativo a la "ilegal" Ley de Amnistía es un "punto de partida para tratar de rearmar al Estado y frenar y revertir el daño" que le han hecho los independentistas y el PSOE con sus pactos para la investidura de Pedro Sánchez. DELITO DE DESLEALTAD INSTITUCIONAL En este contexto, la reforma del Código Penal que el PP pone sobre la mesa persigue crear un "delito de deslealtad constitucional", tal y como anunció en su investidura fallida el presidente de la formación, Alberto Nuñez Feijóo. No obstante, desde el partido avanzan que los tipos incluidos en el texto que se debatirá la semana que viene, y que previsiblemente será rechazado con la mayoría de la investidura, son sólo una parte de lo que el PP entiende tiende como "delitos de deslealtad constitucional". Por lo pronto, según ha dicho el portavoz, el PP quiere empezar a "rearmar al Estado" ante el "debilitamiento" para "defenderse de las amenazas" que, desde su punto de vista, han supuesto las sucesivas "concesiones" de Sánchez al independentismo. "Empezaron con la rebaja de las penas de malversación para independentistas, después vino la eliminación del delito de sedición, siguieron con la desigualdad generada por esas concesiones y el proceso llega a su cénit con esta ley de amnistía, que supone el borrado de todos los delitos del independentismo", ha resumido Tellado.