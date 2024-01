Aguirre: "No me voy contento pero sí orgulloso"

Madrid, 3 ene (EFE).- El mexicano Javier Aguirre, técnico del Mallorca, aseguró tras la derrota por la mínima ante el Real Madrid en el estadio Santiago Bernabéu (1-0), tras dos disparos a la madera de sus jugadores, que no se va contento porque perdió "pero sí orgulloso" de la imagen dada.

"Lo hicimos bien, el gol no viene de un desborde de Vinícius ni de Brahim, qie siempre son difíciles de frenar. Fue un saque de esquina que nos evitó llevarnos un punto trad dar la cara. No me puedo ir contento porque hemos perdido pero sí orgulloso. Es la línea a seguir en un equipo humilde pero muy trabajador, un buen grupo humano", dijo en rueda de prensa.

"Jugamos como nunca y perdimos como siempre como se dice. Es un campo complicado pero sabíamos que tendríamos una o dos y había que meterlas porque no es fácil llegarle al Madrid. Corren mucho y pelean. Da rabia que la diferencia la marque un córner, pero no le quiero dar más vueltas porque es un partido que sabes que vas a sufrir. Estoy orgullo de mis jugadores porque hoy perdiendo ganamos algo", añadió.

El técnico mexicano se quejó en el partido en la acción del gol por un bloqueo de Dani Carvajal. "Nos quejamos de ese agarrón pero para el árbitro no fue suficiente y es el que manda, el que más sabe de todos", dijo respetando la decisión.

Con una defensa de cinco, logró Aguirre rebajar el acierto de Jude Bellingham con el Real Madrid. "Con la línea de cinco no estuvo cómodo, no encontró espacios. Con tres centrales te proteges más a las espaldas de los centrales. Es difícil contenerlos durante tantos minutos a jugadores de tanta calidad y si no es Bellingham aparece otro".

Reconoció Aguirre que vio de cerca la opción de salir con un punto del Bernabéu pero lamentó la forma en la que perdió. "Según se acerca el final del partido te vas ilusionando pero el plan era estar juntos, salir en velocidad con transiciones y nos equivocamos muchas veces en salida con pases claros, pero no lo hicimos mal. Aquí hay que hacer el partido perfecto para sacar algo y hoy no lo hicimos. Nos sobro un córner", sentenció. EFE

