1-0. Rüdiger salva el clásico tropiezo de enero

Madrid, 3 ene (EFE).- Un testarazo de Antonio Rüdiger al único rival al que había marcado en LaLiga salvó al Real Madrid de su ya clásico tropiezo de enero ante un Mallorca frenado por la madera en dos ocasiones, que desfiguró al líder con su defensa de cinco y le hizo sudar su campeonato de invierno.

Avisado el Real Madrid y Ancelotti de los peligrosos arranques de año, de la dificultad de reengancharse con ritmo a la competición tras las vacaciones, la consecución del campeonato de invierno liguero demandó un esfuerzo extra en la segunda parte. Atascado ante el planteamiento que plantó Javier Aguirre en el Santiago Bernabéu. Un plan defensivo como protección que quitó el brillo a las estrellas que tenía enfrente. El travesaño y un poste le alejó del éxito antes de que el partido se le hiciera largo.

No esperó Ancelotti para poner a jugar a Vinícius. Recién recuperado, 47 días después de su segunda lesión muscular del curso. Con tantas ganas de recuperar el tiempo perdido que se aceleró por momentos. Debatiéndose entre la protesta o el fútbol. Las discusiones con árbitro y rivales, o la magia cuando se centra en el juego. Desacertado en sus dos primeras ocasiones de acabar jugada. Brillante con túnel y disparo a la escuadra en la tercera. Sólo el vuelo de Rajkovic evitó el regreso con gol.

Sin excesiva insistencia madridista. No encontró la forma correcta de desarbolar la poblada defensa mallorquinista. La falta de espacios alimentó la impotencia. Le faltó ritmo en la posesión y colmillo en la finalización. Apenas un testarazo de un Bellingham apagado que no complicó a Rajkovic, más un disparo escorado de Fede Valverde con más intención que acierto.

El plan del Mallorca lo reforzaban los minutos y la ausencia de sufrimiento. Supo correr cuando pudo, probar la fiabilidad de Tchoauméni como central de emergencia y examinar a Lunin. Porque es en lo que se ha convertido la portería madridista con el cambio de rumbo de Ancelotti. En un examen continuo al rendimiento del portero.

El año lo comenzó Lunin por una gripe que mermó a Kepa. Firme por bajo en la primera llegada mallorquinista con el zurdazo raso de Antonio Sánchez, salvado por el travesaño a tres del descanso con el testarazo del mismo protagonista que botó sobre la línea y amonestado tras no imponerse dentro del área chica, molestado por Samu Costa que dejó el balón muerto para que Larin perdonase en el añadido.

Una hora duró en el césped Vinícius, en un cambio pactado con Ancelotti que recurrió a Brahim cuando las sensaciones de su equipo no cambiaban. Sin transiciones ni opción de correr. Dependiente de un arranque de calidad individual. Impreciso hasta el siempre fiable en el pase Kroos, que buscó la escuadra en una falta que fue el único acercamiento hasta que al rival le fallaron las fuerzas.

La fortaleza del Mallorca la alimentaba con recursos futbolísticos. Más cerca incluso del triunfo si la madera no hubiese repelido por segunda ocasión su intento. En esta ocasión con un disparo lejano de Samu Costa que aumentaba la preocupación en el coliseo madridista.

Tardó Ancelotti en ver que el partido le demandaba la figura de un 9. La entrada de Joselu y el desborde de Brahim, que encaró cada vez que recibió el balón, fue el cambio de rumbo buscado por el Real Madrid. Sin necesidad de acercarse a una versión potente para ganar.

Una descarga de Joselu, de delantero centro puro jugando de espaldas a la portería, provocó la ocasión más peligrosa del partido. Le dejaba todo a Fede Valverde que optaba por abrir a Rodrygo, cuyo disparo lo sacaba Rajkovic antes de pedir a la madera favores pendientes. Brahim, en plancha, con todo para marcar, remataba al poste.

Fue el aviso que antecedió el tanto que dio el triunfo. A balón parado, con un saque de esquina de Modric con rosca a la potencia y la fe de Rüdiger. Ante el rival ante el que se estrenó como goleador y único equipo al que había marcado en España. Testarazo a la escuadra salvador en una mala tarde del líder que le proclamó al Real Madrid campeón de invierno. 16 de los 20 últimos acabaron siendo campeones del título.

- Ficha técnica:

1 - Real Madrid: Lunin; Carvajal, Rüdiger, Tchouaméni, Fran García; Kroos (Joselu, m.67), Fede Valverde, Modric (Dani Ceballos, m.86), Bellingham; Vinícius (Brahim, n.59) y Rodrygo (Lucas Vázquez, m.86).

0 - Mallorca: Rajkovic; Giovanni González, Raillo, Nastasic, Van der Heyden (Lato, m.46), Maffeo; Samu Costa, Manu Morlanes (Omar Mascarell, m.74), Dani Rodríguez (Darder, m.74), Antonio Sánchez (Ndiaye, m.83); y Larin (Abdón Prats, m.74).

Goles: 1-0, m.78: Rüdiger.

Árbitro: Alejandro Muñiz Ruiz (Colegio gallego). Amonestó a Rodrygo (35) y Lunin (45+2) por el Real Madrid; y a Van der Heyden (1), Nastasic (61) y Maffeo (71) por el Mallorca.

Incidencias: encuentro correspondiente a la vigésima jornada de LaLiga Santander, disputado en el estadio Santiago Bernabéu ante 72.394 espectadores.

Roberto Morales

Madrid, 3 ene (EFE).- Carlo Ancelotti, técnico italiano del Real Madrid, reconoció tras el triunfo por la mínima ante el Mallorca, gracias a una acción a balón parado, que a sus equipo le faltó "frescura y acierto en el último tercio", pero hizo un balance positivo de la primera vuelta que acaba como campeón de invierno, en una Liga que aseguró "no será de dos".

"En este primer tramo de la temporada hemos marcado muchos goles a balón parado. Mi cuerpo técnico lo está trabajando muy bien. La verdad es que tenemos buenos lanzadores y rematadores formidables como hoy Rüdiger. En partidos como el de hoy, el balón parado te puede dar ventaja ante un equipo que ha defendido bien, muy fuerte en los duelos. Nosotros no hemos jugado a nuestro mejor nivel, nos ha faltado frescura y acierto en el último tercio", analizó.

Dedicó elogios Ancelotti a Rüdiger, salvador del partido y pilar fundamental en una defensa con bajas de importancia. "Ha aprovechado las lesiones importantes de centrales y está teniendo un nivel muy alto con continuidad, siempre está concentrado, fuerte en los duelos. Es un seguro que tenemos atrás".

El brasileño Vinícius regresó tras 47 días de baja por lesión con una hora de juego y un cambio apalabrado antes. "Estaba pactado porque ha tenido una lesión importante", admitió 'Carletto'. "Era empezar el partido o meterlo en la segunda parte y optamos por lo primero".

"No tiene que sorprender que Bellingham no marque goles. Tiene que trabajar como hoy. Después cuando los ha marcado ha sido un plus. Su partido, el de Rodrygo o Vinícius les ha faltado un poco de acierto y frescura", añadió.

En lo positivo, Ancelotti resaltó la portería de nuevo a cero de su equipo en una Liga en la que apenas encajó once tantos en veinte jornadas. "Que el Real Madrid encaje pocos goles me hace feliz. Significa que el equipo trabaja bien y hay compromiso. Es cuestión de actitud, no de calidad. Después del problema que tuvimos ante el Atlético de Madrid hemos solucionado bien las cosas. Atrás estamos sólidos. Es un trabajo de todos, que es lo más importante".

Un jugador clave para cambiar la dinámica del Real Madrid en el partido fue Brahim Díaz. "Está en un momento muy bueno, ha aportado más ante la falta de frescura. No sé como ha podido fallar ese gol de cabeza, no es su mejor cualidad, pero ha aportado algo distinto a un equipo que estaba con un poco de sufrimiento", valoró.

Advertido de los malos resultados en enero, Ancelotti recordó que recupera jugadores lesiones para cambiar la dinámica de los últimos años.

"Tengo en cuenta que en el pasado hemos tenido problemas pero me da confianza que estamos recuperando a jugadores importantes. En el próximo partido pueden volver Mendy y Camavinga. La plantilla va volviendo y va a mejorar la condición de Vini que ha estado fuera mucho tiempo. Hemos sufrido en el pasado pero con confianza lo podemos hacer mejor este mes", apuntó.

Ancelotti cuenta con que el Barcelona y el Atlético de Madrid mejorarán en la segunda vuelta para pelear el título. "No creo que vaya a ser una liga de dos, va a ser peleada por más equipos. La sorpresa es el Girona porque se podía pensar que Barcelona y Atlético iban a pelear pero no se tenía en cuenta al Girona que lo está haciendo muy bien".

Por último, valoró el arbitraje del colegiado Alejandro Muñiz Ruiz y fue crítico con el comportamiento de sus jugadores. "Es un árbitro joven que tiene calidad. En mi opinión han sido pequeños detalles de tarjetas pero nosotros hemos protestado mucho, demasiado en mi opinión. No es bueno recibir tarjetas por protestar. No me gusta".

Madrid, 3 ene (EFE).- El mexicano Javier Aguirre, técnico del Mallorca, aseguró tras la derrota por la mínima ante el Real Madrid en el estadio Santiago Bernabéu (1-0), tras dos disparos a la madera de sus jugadores, que no se va contento porque perdió "pero sí orgulloso" de la imagen dada.

"Lo hicimos bien, el gol no viene de un desborde de Vinícius ni de Brahim, qie siempre son difíciles de frenar. Fue un saque de esquina que nos evitó llevarnos un punto trad dar la cara. No me puedo ir contento porque hemos perdido pero sí orgulloso. Es la línea a seguir en un equipo humilde pero muy trabajador, un buen grupo humano", dijo en rueda de prensa.

"Jugamos como nunca y perdimos como siempre como se dice. Es un campo complicado pero sabíamos que tendríamos una o dos y había que meterlas porque no es fácil llegarle al Madrid. Corren mucho y pelean. Da rabia que la diferencia la marque un córner, pero no le quiero dar más vueltas porque es un partido que sabes que vas a sufrir. Estoy orgullo de mis jugadores porque hoy perdiendo ganamos algo", añadió.

El técnico mexicano se quejó en el partido en la acción del gol por un bloqueo de Dani Carvajal. "Nos quejamos de ese agarrón pero para el árbitro no fue suficiente y es el que manda, el que más sabe de todos", dijo respetando la decisión.

Con una defensa de cinco, logró Aguirre rebajar el acierto de Jude Bellingham con el Real Madrid. "Con la línea de cinco no estuvo cómodo, no encontró espacios. Con tres centrales te proteges más a las espaldas de los centrales. Es difícil contenerlos durante tantos minutos a jugadores de tanta calidad y si no es Bellingham aparece otro".

Reconoció Aguirre que vio de cerca la opción de salir con un punto del Bernabéu pero lamentó la forma en la que perdió. "Según se acerca el final del partido te vas ilusionando pero el plan era estar juntos, salir en velocidad con transiciones y nos equivocamos muchas veces en salida con pases claros, pero no lo hicimos mal. Aquí hay que hacer el partido perfecto para sacar algo y hoy no lo hicimos. Nos sobro un córner", sentenció.