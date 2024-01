Valencia y Rayo ganan sus derbis a Villarreal y Getafe y la Real salva un punto ante el Alavés

El Valencia y el Rayo Vallecano salieron vencedores este martes de sus respectivos derbis ante el Villarreal (3-1) y un Getafe (0-2) en inferioridad muchos minutos, mientras que la Real Sociedad salvó un punto en el minuto 97 en el suyo ante el Deportivo Alavés (1-1), en los partidos que abrieron la decimonovena jornada de LaLiga EA Sports 2023-2024. Los derbis con los que el fútbol volvía a la acción en España estuvieron marcados por las expulsiones que sufrieron tanto la Real Sociedad, con diez desde el tramo final de la primera parte, y el Getafe, con nueve casi toda la segunda mitad, pero con diferente resultado para ambos, mientras que en Mestalla los 'che' fueron muy superiores a su rival. En el Reale Arena, la Real Sociedad no pudo salir de su dubitativo momento y alargó a cuatro, contando el del Inter de la Liga de Campeones, sus empates consecutivos, pese a que este fue el de mejor sabor seguramente porque el Alavés lo tenía en su mano. El equipo guipuzcoano se aleja de la cuarta plaza y el vitoriano, a cuatro del descenso. Sin embargo, los 'babazorros', quizá menos ambiciosos de lo que les pedía su superioridad numérica por una inocente acción de Alex Remiro, volvieron a quedarse con la miel en los labios como en la despedida del 2023 ante el Real Madrid y también con uno más en el campo. La Real no había visto puerta en los tres últimos choques y demostró que arriba no anda fino. Así, aunque fue el dominador, apenas gozó de ocasiones, algo en lo que rivalizó con su rival. Lo poco que hubo lo abortaron Zubeldia y Tenaglia antes de que Remiro midiese mal en una salida y tocase el balón con la mano cuando este ya le había superado. El portero realista fue expulsado, pero su equipo no notó en exceso su inferioridad, pese a que tampoco logró mejorar a nivel ofensivo. Las ocasiones 'txuri-urdines' fueron con cuentagotas, con Rafa Marín sacando bajo palos un remate de Oyarzabal, y el Alavés tampoco pudo inquietar demasiado al joven Unai Marrero. Sin embargo, rozó los tres puntos con un penalti de Merino a Guevara y transformado por Rioja en el 76. Barrenetxa y Sadiq entraron para intentar salvar todo lo posible y el nigeriano terminó siendo un quebradero de cabeza para la zaga 'babazorra', que no pudo evitar que una serie de rechaces iniciados por el corpulento atacante acabase en el 97 con el 1-1 de Zubimendi, aunque antes, Kubo lo había merecido con un potente disparo al travesaño. CAMELLO AJUSTICIA A UN GETAFE CON 9 Por otro lado, el primer encuentro del año estuvo marcado por las expulsiones sufridas por el Getafe, dos de jugadores en el terreno de juego y que terminaron por declinar la balanza a favor de un Rayo Vallecano que puso fin a su racha de ocho partidos ligueros sin ganar, los últimos cuatro sin marcar. En el 'exilio' del Cívitas Metropolitano por la clausura del Coliseo, el conjunto 'azulón' trató de dominar, pero le costó crear ocasiones, con su goleador Borja Mayoral bien controlado. Latasa tuvo la mejor para los locales, mientras que, dentro de la igualdad, Isi Palazón puso a prueba el gran momento de David Soria con un disparo desde fuera del área, cuyo rechace de Camello tampoco acertó a superar al portero 'azulón'. El choque se disponía a irse al descanso con igualdad cuando todo cambió en dos jugadas decisivas. Latasa golpeó en la cara en un salto a Óscar Valentín y vio la segunda amarilla, y poco después, el Rayo diseñó una gran jugada colectiva que remachó a la red Camello tras otra parada de mérito de Soria. El paso por los vestuarios dio tiempo a José Bordalás para tratar de reorganizar a los suyos, pero los de Francisco ampliaron la cuenta al poco de la reanudación con otro tanto del canterano del Atlético, que no perdonó una falta de entendimiento de la zaga rival. A este golpe le siguió la roja a Mason Greenwood por dirigirse a Figueroa Vázquez en protesta por la no señalización de lo que consideraba que era falta. Con nueve, el Getafe lo continuó intentando a costa de dejar muchos espacios a un rival que no los aprovechó del todo bien para finiquitar un partido que aún tuvo una expulsión más, la de Damián Suárez cuando acababa de ser sustituido, severo castigo para un Getafe que vio cortada su racha y que aún pudo saborear una alegría, la de la vuelta de Enes Unal después de siete meses. EL VALENCIA VUELVE A ENCADENAR DOS TRIUNFOS Finalmente, el último derbi, entre el Valencia y el Villarreal, tuvo menos emoción por la autoridad con la que se impuso (3-1) el conjunto de Rubén Baraja al de Marcelino García Toral, en un choque decidido muy pronto a favor de los 'che'. No ganaba dos partidos de LaLiga EA Sports de forma consecutiva el conjunto valencianista desde el arranque del campeonato y con estos seis puntos conquistados ante el Rayo Vallecano y el 'Submarino' se coloca con 26 puntos, a seis de la sexta plaza, última de acceso a competición europea en poder de la Real Sociedad. El Valencia fue más intenso desde el pitido inicial y eso le dio rédito ante un Villarreal que volvió a ser endeble a domicilio. Yaremchuk, tras una gran internada de Gayà, puso el 1-0 nada más iniciarse el partido y aumentó la confianza de los locales, que rozaron el 2-0 poco después de nuevo con el delantero ucraniano. Para aumentar su mal comienzo, Marcelino, que regresaba a un lugar que le mostró su cariño, perdió a Albiol al cuarto de hora y tuvo que meter al recién llegado Bailly. El Valencia continuó apretando y antes de la media hora amplió su ventaja en el marcador. Otra vez por la izquierda, Hugo Duro no pudo rematar molestado por Terrats y el colegiado Gil Manzano decretó un penalti que no perdonó Pepelu. A partir de ahí, los visitantes intentaron crecer y mejoraron, pero no pudieron recortar, con Bailly teniendo la mejor. Tras el descanso, el conjunto castellonense quiso dar continuidad a ese buen final, pero su rival supo defenderse con orden y finiquitó pronto cualquier atisbo de emoción, con una nueva pena máxima anotada por Pepelu. Gerard Moreno maquilló en el cuarto de hora final el marcador para un Villarreal, que no termina de alejarse del peligro, de momento a seis puntos.