Sanidad regulará "próximamente" el uso del cannabis medicinal, tras recibir la Orden Ministerial de la AEMPS

El Ministerio de Sanidad, que encabeza Mónica García, sacará "próximamente" la regulación del cannabis medicinal, tras haberse reunido con el equipo de dirección de la Agencia Estatal de Medicamentos y Productos Sanitarios (AEMPS), que ha elaborado un borrador de Orden Ministerial que "ya está en el Ministerio" para regular el uso del cannabis con fines medicinales, según han confirmado a Europa Press fuentes del Ministerio. La aprobación de esta medida se viene arrastrando desde hace tiempo ya que el 27 de junio de 2022, con Carolina Darias como ministra de Sanidad, se celebró en el Congreso de los Diputados una subcomisión para el estudio de la regularización del cannabis con fines terapéuticos, que concluyó con un mandato a la AEMPS para que elaborara un informe con un plazo de seis meses, que no se han cumplido ya que ha sido ahora, año y medio después, cuando se ha remitido este borrador al Ministerio. "El borrador de Orden Ministerial establece una regulación muy garantista, pensada para que vaya siendo mejorada desde el marco de evidencia científica y trato al cannabis como medicamento. Antes de sacar la Orden Ministerial mantendremos una ronda de reuniones con colectivos que han trabajado el tema -principalmente el Observatorio del Cannabis Medicinal-", han declarado fuentes del Ministerio. Desde el Ministerio han asegurado que aún no se sabe con exactitud la fecha en la que esta regulación saldrá adelante pero que será "en los próximos meses", tras hablar con los colectivos necesarios y hacer las valoraciones pertinentes al borrador de la AEMPS. Si se aprueba el uso del cannabis con fines terapéuticos este tendrá ciertos requisitos como que deberá ser prescrito por médicos especialistas y se utilizará para aliviar el dolor en ciertas enfermedades o patologías. Esta medida va en consonancia con el programa de Sumar para la coalición de Gobierno en el que se apoya una "regulación íntegra" del cannabis y el modelo de asociaciones cannábicas basadas en el autoconsumo y sin ánimo de lucro, despenalizando la producción y el consumo propio. En cuanto al cannabis con fines medicinales, Sumar apoya su legalización, que está en trámite para ser aprobada este 2024. Asimismo, en el mes de mayo el PNV acusó al Gobierno de no haber cumplido con los plazos dictados para sacar el borrador de la AEMPS, a lo que el entonces ministro de Sanidad, José Miñones, pidió disculpas y asumió el error, aunque señaló que "no es una cuestión de mala fe ni de este ministro ni desde luego del Ministerio", sino que la razón verdadera "es un exceso de celo". Así, se comprometió a "poder traer el documento antes de que finalice este mes", que finalmente ha sido traído en diciembre con la nueva ministra. "Sigo trasladando ese compromiso, seguimos estudiando cuál es la mejor manera de garantizar la seguridad de los pacientes, de que sea eficaz el tratamiento con base al cannabis y pronto yo creo que podremos traer ese análisis que realiza la AEMPS", declaró el exministro José Miñones.