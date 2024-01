Samsung presentará 15 nuevas 'startups' de su programa C-Lab en CES 2024, algunas de ellas con premios a la innovación

Samsung Electronics presentará en CES 2024 nuevos proyectos desarrollados a partir de su programa C-Lab, entre los que se incluyen 15 'startups', algunas de ellas galardonadas con Premios a la Innovación, donde estas nuevas empresas evaluarán las respuestas del mercado mundial, reforzarán su viabilidad empresarial y se reunirán con inversores. CES 2024 se celebrará en Las Vegas (Estados Unidos) desde el próximo martes 9 de enero hasta el viernes 12 del mismo mes, en formato presencial y con expositores como Dell, Qualcomm, Asus, LG o TCL, entre otros. Por su parte, la Samsung ha anunciado que presentará nuevos proyectos desarrollados a partir de C-Lab, un programa que tiene como objetivo "crear una plataforma para que las nuevas empresas crezcan y prosperen", en palabras del vicepresidente ejecutivo y director del Centro de Creatividad e Innovación de Samsung Electronics, Pilgyu Jeaon. El directivo cree que el CES "es el escenario perfecto para que estas empresas y proyectos tan interesantes demuestren a los principales actores tecnológicos que ellos también tienen un hueco en el panorama mundial". Tanto es así que este año se espera que la feria tecnológica cuente con la participación de más de mil empresas emergentes y atraiga a más de 130.000 visitantes de todo el mundo, entre ejecutivos, inversores y medios de comunicación. En el marco de esta feria tecnológica, por tanto, estas empresas podrán evaluar las respuestas del mercado mundial, reforzar su viabilidad empresarial y reunirse con los inversores. PROYECTOS EN C-LAB INSIDE Y C-LAB OUTSIDE El programa C-Lab se creó en 2012 y, desde entonces, Samsung ha impulsado un total de 872 'startups' y proyectos. De ellas, 475 se han desarrollado a través del programa de aceleración de emprendimientos de Samsusng Electronics C-Lab Inside y 397, mediante C-Lab Outside. Creado en octubre de 2018, el programa C-Lab Outside se creó en octubre de 2018 y las empresas que forman parte de él reciben un soporte completo -oficinas, espacios de trabajo, etc.- junto con la cooperación empresarial de Samsung Electronics. Entre las 'startups' seleccionadas para formar parte de esta iniciativa que Samsung Electronics expondrá en CES 2024 se encuentran RebuilderAI, que desarrolla soluciones de IA para la creación de contenidos 3D en 'smartphones'; Ghost Pass, que plantea soluciones descentralizadas de autenticación biométrica a distancia; o Vsion, una ventana inteligente con transparencia ajustables. Otras de las seleccionadas son DEEPX, una empresa que fabrica semiconductores de IA basados en NPU, que ha ganado los Premios a la Innovación CES en las categorías de tecnología integrada, robótica y 'hardware' y componentes informáticos; Style Bot, un servicio de recomendación de moda basado en datos sobre la ropa del usuario; DolbomDream, una cazadora inflable inteligente diseñada para vigilar la salud de las personas mayores; y NdotLight, una plataforma web de diseño 3D colaborativo. Por otro lado, conviene recordar que Samsung expone sus proyectos C-Lab Inside en CES desde 2016 y, en esta ocasión, se encargará de mostrar dos proyectos en los que actualmente trabaja a nivel interno. Se trata de EARS, una plataforma sanitaria que analiza las ondas cerebrales captadas por los auriculares; y DumboCam, una plataforma de adiestramiento de mascotas que emplea la tecnología Vision AI. También ese año Samsung Electronics lanzó el programa C-Lab 'spin off', que permite a los protectos de C-Lab Inside lanzarse como empresas de pleno derecho. Así lo han hecho tres participantes del programa, que se expondrán en CES 2024. Una de ellas es Yellosis, un proyecto que emplea inodoros inteligentes y soluciones sanitarias basadas en IA y en la medición de los residuos líquidos del cuerpo. Esta 'start-up' ha recibido los premios CES en tres categorías: salud digital, ciudades inteligentes y productos de apoyo a la seguridad humana. Becon, por su parte, ofrece soluciones de gestión de la caída del cabello basadas en IA, mientras que Goose Labs se presenta como una aplicación del metaverso de entrenamiento en casa, que emplea avatares para detectar el movimiento en tiempo real.