Roberto Bautista avanza en Hong Kong y Rebeka Masarova se despide en Auckland

El tenista español Roberto Bautista estrenó este martes el año 2024 con victoria para pasar a la segunda ronda del torneo de Hong Kong, puntuable para la ATP y que se disputa sobre pista dura, mientras que su compatriota Rebeka Masarova no pudo superar su debut en el WTA de Auckland (Nueva Zelanda). El jugador castellonense, que tuvo un irregular 2023, también marcado por los problemas físicos, y que le alejó del 'Top 20' del ranking, arrancó con buena noticia la nueva temporada, con una sólida victoria sobre el húngaro Fabian Marozsan, al que batió por 6-2, 6-3 en hora y diez minutos. El de Castellón se medirá en octavos de final del evento al argentino Francisco Cerúndolo, cuarto cabeza de serie. Por su parte, en Auckland, también sobre pista dura, no hubo tan buenas noticias con Rebeka Masarova, finalista el año pasado ante la estadounidense Coco Gauff, pero que cayó en su estreno ante la croata Petra Martic, séptima favorita, en tres sets por 3-6, 6-3, 6-3. Después de ganar el primer parcial, gracias a dos 'breaks', la española no logró ninguna rotura más en los dos siguientes.