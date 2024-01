Marcelino: “El Valencia nos ha superado, la derrota es justa”

Valencia, 2 ene (EFE).- El entrenador del Villarreal, Marcelino García Toral, admitió tras la derrota contra el Valencia por 3-1 de este martes que el conjunto local les superó en intensidad, criterio y acierto “sobre todo en la primera media hora" en la que apuntó que se decidió el choque y asumió que la derrota fue "justa”.

“Estábamos advertidos de la intensidad con la que sale el Valencia, pero no hemos sabido evitarlo. Tenemos un problema gravísimo encajando goles. Vemos que el rival no necesita mucho, estamos pasando por una mala racha, tenemos que mirar para nosotros porque si nos meten dos o tres goles cada partido, es difícil”, dijo en rueda de prensa.

Marcelino incidió en que tienen que ser más eficaces en defensa, pero también apuntó que no es solo problema de la línea defensiva recibir 38 goles en 19 partidos. “Estamos reiterando un mensaje y la mejor forma de cambiar esa situación es actuar en vez de hablar y empezar a no encajar. Tenemos que trabajar más”, agregó Marcelino, que dijo que Raúl Albiol se retiró por "molestias" pero aún no se sabe si lesión.

El técnico aseguró que la acción del primer tanto de su rival, el de Roman Yaremchuk a los cuatro minutos, "no se puede perdonar" y calificó de "penaltitos" las dos penas máximas que propiciaron los dos últimos goles de su rival. "El VAR no ha actuado, nada que objetar. Cierto es que si hemos perdido hoy no ha sido por el arbitro, es porque no hemos sido capaces de competir de tú a tú, han sido superiores y nos han ganado merecidamente", apuntó.

El entrenador asturiano no quiso ahondar en si deben fichar más en el mercado de invierno. “Tengo que trabajar con los jugadores que dispongo. El club tiene que planificar. Me queda trabajar que es lo que me corresponde", apuntó Marcelino que deslizó, no obstante, que "los equipos equilibrados son los que ocupan los puestos altos de la clasificación".

El entrenado agradeció un nuevo cálido recibimiento de la afición de Mestalla. "Agradezco al público de Mestalla que me quiso mientras estuve aquí y me demuestra su cariño cuando veo a valencianistas ya sea en Valencia o en cualquier lugar de España. Fueron dos años inolvidables y quiero agradecer a la afición el comportamiento hacia mi persona y mi cuerpo técnico", señaló.EFE

1011943

plm/nhp/fp