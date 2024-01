Los electores gallegos en el extranjero podrán votar en las oficinas consulares entre el 10 y el 15 de febrero

Los electores gallegos en el extranjero podrán votar en las próximas elecciones autonómicas, que se celebrarán el 18 de febrero, o bien por correo hasta el 13 de febrero o depositando el voto en las urnas habilitadas en los consulados entre los días 10 y 15 de ese mismo mes. El Ministerio de Exteriores ha explicado que si se está de paso en el extranjero, el elector deberá darse de alta como no residente, rellenar el impreso de solicitud de documentación electoral y enviarlo a través de la oficina consular. A continuación, recibirá en el domicilio indicado la documentación electoral por correo postal y votará por correo a la mesa electoral correspondiente en España. Para los residentes en el extranjero, en primer lugar se deberá comprobar si se está incluido en las listas del censo en la sede electrónica del INE o en las expuestas en la oficina consular y, si fuera el caso, realizar reclamaciones para corregir errores. Si se está en el censo, recibirá en su domicilio la documentación y podrá descargar las papeletas de voto correspondiente. Así, una vez aprobadas las candidaturas, recibirá en su domicilio las papeletas correspondientes por correo postal y podrá votar por correo o en la urna habilitada en la oficina consular. PLAZOS Y DOCUMENTACIÓN El periodo de reclamaciones inclusiones/exclusiones, corrección de datos en el Censo ya se encuentra abierto hasta el 8 de enero inclusive. En cuanto a la solicitud de certificado para el voto por correo de electores temporalmente en el extranjero (ERTA) se deberá realizar no más tarde del 20 de enero. Además, los electores residentes en el extranjero (CERA) que se encuentren temporalmente en España durante el proceso electoral, podrán solicitar (al igual que los residentes en España) el voto por correo desde el 26 de diciembre de 2023 hasta el 8 de febrero y enviar el mismo no más tarde del 14 de febrero. Asimismo, la remisión del voto por correo de los electores residentes en el extranjero (CERA) al Consulado o centro de votación habilitado será no más tarde del 13 de febrero. En cuanto al depósito del voto en urna en el Consulado o centro de votación habilitado, se realizará entre el 10 y el 15 de febrero ambos inclusive. LLAMADOS A VOTAR En total, 2.693.624 gallegos podrán votar en las elecciones autonómicas que se llevarán a cabo el próximo 18 de febrero, según los datos publicados por el Instituto Nacional de Estadística (INE). De ellos, 2.217.110 residen en Galicia y 476.514 en el extranjero. Por circunscripciones, en A Coruña serán 1.088.386 los gallegos con derecho a voto, siendo la más amplia, seguida de Pontevedra, con 911.704 sufragistas. En Lugo podrán emitir su voto 337.734 personas y en Ourense, 355.800. En cuanto al voto de residentes en el extranjero, el INE explica que no es necesario solicitud previa, por lo que la Oficina del Censo Electoral (OCE) enviará a todos ellos la documentación necesaria para el voto en dos envíos independientes. Por países, Argentina es el que mayor número de electores gallegos contabiliza, con casi 166.300 personas, mientras que Cuba y Brasil superan los 45.000. El censo electoral de residentes en España se podrá consultar del 1 al 8 de enero en los ayuntamientos y en las delegaciones provinciales de la OCE. Los residentes en el extranjero podrán comprobar sus datos en esas mismas fechas en las oficinas consulares. También está disponible en la sede electrónica del INE.