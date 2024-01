La ecuatoriana Lucía Yépez, al primer Ranking Series en Croacia previo a París 2024

Guayaquil (Ecuador), 2 ene (EFE).- La luchadora ecuatoriana Lucía Yépez, ya clasificada a los Juegos Olímpicos de París 2024, se entrenará desde este martes en España y aprovechará el primer Ranking Series del año, en Croacia, como preparación para los olímpicos, informó este martes el Comité Olímpico Ecuatoriano (COE).

Según un comunicado del COE, la atleta requería este tipo de entrenamientos y la posibilidad de sumar puntos para mantenerse entre las mejoras del mundo.

El Comité Olímpico Ecuatoriano consiguió financiación privada "para garantizar la preparación de una de las deportistas que ya cuenta con el boleto a los Juegos Olímpicos París 2024, la luchadora Lucía Yépez", precisó la institución en su texto.

"La Tigra", como también le dicen a la luchadora, estará acompañada por su entrenador Jorge González, se preparará en Mallorca y luego se desplazará a la capital croata, Zagreb, para participar en el evento entre el 10 y 14 de enero, agregó la fuente.

“Estoy súper agradecida con el Comité Olímpico porque nos están apoyando para llegar en óptimas condiciones a los Juegos Olímpicos, es algo que me motiva mucho y le agradezco de corazón”, señaló Yépez.

La luchadora, de 22 años, se ha recuperado de la lesión que sufrió el año pasado durante los Juegos Panamericanos efectuados en Santiago de Chile, por lo que su interés es aprovechar sus entrenamientos en España y la competición en Croacia para mantener la forma y soñar con una medalla olímpica.

“Es muy importante la acumulación de puntos (el evento de Croacia) para el ranking mundial, para ser cabeza de serie en los Juegos Olímpicos, pues solo tenemos dos rankings este año, que son ahora en enero y luego en junio, y de ahí se definen los cabezas de serie con las cuatro primeras del mundo”, dijo.

La deportista se lamentó que los ministerios del Deporte y de Economía de su país no hayan pagado desde hace cuatro meses los aportes monetarios que corresponde a los atletas, como ella, que pertenecen al ciclo olímpico y están cobijados por el Plan de Alto Rendimiento (PAR).

“Son cuatro meses que no nos cancelan, mis compañeras me dicen que ya no tienen recursos para su preparación y es algo que ya nos preocupa mucho porque nadie nos da respuesta", expresó.

"Es algo que no debería ser así porque todo deportista tiene necesidades de prepararse, también dependen de su alimentación, pagar departamento. Así como nosotros cumplimos con nuestra tarea, también deben cumplir con nosotros. Le hago un llamado al Ministerio del Deporte y de Finanzas para que se preocupen también de nosotros”, apostilló.

Pese a las dificultades, “me levanto todos los días a entrenar y digo sí puedo. Me miro al espejo y me digo: si tú quieres lograr una medalla tienes que entrenar para eso, lo hago con muchas ganas, estoy muy emocionada de llegar a Juegos Olímpicos y sé que puedo lograr esa medalla”, relató.

Además de Yépez, el COE extendió una ayuda financiera con recursos privados a la luchadora Jacqueline Mollocana para su preparación y participación en el Ranking Series de Zagreb, pues buscará el cupo a los Olímpicos París 2024 en el Preolímpico Continental en México, a finales de febrero.