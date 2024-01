Greenwood, ante la primera expulsión de su carrera: "¡No me jodas!"

Madrid, 2 ene (EFE).- José Bordalás, entrenador del Getafe, contó este martes en rueda de prensa por qué Mason Greenwood vio ante el Rayo Vallecano una cartulina roja directa.

"Le venían haciendo muchas faltas y al no pitarlas ha dicho 'no me jodas'. No ha insultado a nadie". Así fue, según el técnico azulón (habrá que esperar al acta), la primera expulsión del atacante británico en toda su carrera.

Nunca antes, cuando jugó en el Manchester United, Greenwood vio una tarjeta roja a lo largo de los 129 encuentros oficiales que disputó con la camiseta del conjunto inglés. Sólo fue amonestado en contadas ocasiones. En concreto, en cuatro (tres en la Premier League y una en un partido de la Liga de Campeones).

Ahora, en el Getafe casi suma tantas cartulinas en los 16 partidos que ha disputado en el presente curso que en los 129 anteriores con el Manchester United. En total, acumula dos tarjetas amarillas y una roja, la primera de su carrera por protestar al árbitro Jorge Figueroa Vázquez.

En el minuto 50, Greenwood inició una de sus características internadas. El Getafe perdía 0-1 y ya jugaba con un hombre menos por la expulsión de Juanmi Latasa. Agarrado de forma continuada y tal vez zancadilleado, Greenwood no pudo seguir la jugada y el árbitro no pitó nada. Entonces, visiblemente enfadado, dijo algo al juez del choque.

Casi al instante, Figueroa Vázquez mostró la roja directa a Greenwood, que, sin entender nada, se marchó del terreno de juego. Bordalás justificó a su jugador por su posible mal uso del castellano y desveló que le dijo un "no me jodas" al árbitro. Para el técnico del Getafe, eso no fue un insulto y calificó la actuación del colegiado como "excesiva y rigurosa".

Ahí se acabó el partido del Getafe. Con nueve hombres y con dos goles de desventaja, la remontada era imposible. Y, de cara al próximo encuentro ante Osasuna, perderá a cuatro jugadores: los expulsados ante el Rayo Damián Suárez, Latasa y Greenwood más Jaime Mata, que vio su quinta cartulina amarilla y deberá cumplir ciclo.

Pero, de todos, la expulsión más extraña fue la del jugador británico, acostumbrado a pasar desapercibido para los árbitros en Inglaterra y señalado en España por primera vez en toda su carrera. EFE

