Genoveva Casanova se 'blinda' tras el inesperado ascenso al trono de Federico de Dinamarca

Dos meses después de la publicación de sus imágenes juntos en Madrid, las vidas de Genoveva Casanova y Federico de Dinamarca han cambiado radicalmente. Mientras el hijo de la Reina Margarita se convertirá en Rey del país nórdico el próximo 14 de enero tras la sorprendente adbicación de su madre -que anunció durante su tradicional discurso de Fin de Año- la mexicana continúa 'desaparecida' y por el momento parece que no tiene intención de dar la cara ante las cámaras. Tras varias semanas refugiada de los focos en el palacio que Cayetano Martínez de Irujo posee en San Sebastián primero, y en un destino que no ha trascendido por el momento después -se dijo que había viajado a Londres donde residen sus hijos Luis y Amina, pero también que habría regresado a su país natal, México, donde no es un personaje perseguido por la prensa- Genoveva regresaba a Madrid para pasar las Navidades con su familia. Diferentes medios de comunicación apuntaban que la socialité se habría armado de valor y, a pesar de que no estaban siendo momentos fáciles por los ataques que ha recibido a raíz de salir a la luz su amistad con el Príncipe Federico -en Dinamarca la han tachado de 'cazafortunas' y la han comparado con Corinna Larsen- habría tomado la decisión de romper su silencio y dar la cara públicamente para intentar retomar su vida, aparcada desde principios de noviembre. Sin embargo no ha sido así, y mientras el hijo de la Reina Margarita ha pasado una Navidad de lo más familiar con Mary Donaldson y sus hijos, y ha terminado 2023 de la mejor manera posible celebrando que en apenas dos semanas se convertirá en el Rey Federico X, Genoneva se resiste a reaparecer. Y a pesar de que lleva ya más de 10 días en Madrid, todavía no ha abandonado su residencia a pocos metros del parque del Retiro. Completamente aislada, la mexicana tampoco ha recibido visitas de su núcleo duro -formado por Lydia Bosch, Patricia Cerezo o Nuria Roca- y las únicas personas que la han podido ver desde su regreso han sido sus hijos y su exmarido, con los que celebró una de las Nochebuenas más tristes de su vida. Tal es su pavor a enfrentarse a la opinión pública que ni siquiera ha sacado fuerzas para pasear a sus dos mascotas, un enorme samoyedo blanco y un bodeguero bicolor que se han convertido en sus grandes apoyos en estos meses convulsos. Ellos son la única prueba de que Genoveva se encuentra en Madrid, ya que aunque ella sigue recluida en su residencia, el conserje de su edificio y su empleada del hogar han sido los encargados de pasear a los perros. Ahora, con la noticia de que Federico y Mary Donaldson han pasado página, han 'olvidado' el escándalo y se convertirán en flamantes Reyes de Dinamarca en 12 días, ¿qué pasará con la mexicana? ¿Dará un paso al frente y decidirá retomar una vida completamente paralizada en los últimos dos meses? Su entorno confía en ello, aunque deslizan que su boca está sellada y por el momento no se plantea hacer ningún tipo de declaración de una amistad que, por lo que parece, ha pasado a la historia.