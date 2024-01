El Supremo paquistaní estudia la inhabilitación de Nawaz Sharif de cara a las elecciones

Islamabad, 2 ene (EFE).- El Tribunal Supremo de Pakistán comenzó este martes el juicio que determinará si el ex primer ministro Nawaz Sharif, inhabilitado de por vida en 2017, puede participar en las próximas elecciones generales del 8 de febrero gracias a una enmienda gubernamental.

Una sala compuesta por siete jueces del Supremo y encabezada por su presidente, Qazi Faez Isa, abrió la primera audiencia del caso para decidir si la inhabilitación de Sharif es vitalicia, según la Constitución, o por cinco años, según una enmienda que aprobó el año pasado el Gobierno dirigido por su hermano, Shehbaz Sharif.

"El periodo de descalificación no está determinado por la Constitución, este vacío fue completado por los tribunales", dijo Isa durante una audiencia retransmitida en directo, antes de añadir que el caso "no debería dar la impresión de que el tribunal está favoreciendo a un partido en particular".

Si el máximo órgano judicial estima que la descalificación de Nawaz Sharif para ejercer cargos públicos expira a los cinco años, el tres veces primer ministro paquistaní encontrará vía libre para presentarse a los comicios generales del 8 de febrero.

Nawaz Sharif fue inhabilitado de por vida en 2017 en relación con un caso corrupción desvelado por los conocidos como 'Papeles de Panamá'.

Un año después fue sentenciado a diez años de prisión en un caso relacionado con la compra por parte de su familia de pisos de lujo en Avenfield en Londres, y a otros siete años de cárcel por otro caso de corrupción relacionado con la empresa Al Azizia Steel Mills, que dirigía.

El ex primer ministro viajó en 2019 a Reino Unido gracias a un permiso para recibir tratamiento médico en el extranjero, incumplió su promesa de regresar y pasó a vivir en un exilio autoimpuesto.

El líder de la Liga Musulmana-N (PML-N) regresó a Pakistán el pasado octubre.

Desde entonces ha apelado con éxito las condenas en su contra, que mantenían su inhabilitación, y conseguido que la Comisión Electoral de Pakistán (ECP) acepte su inclusión en las listas electorales en un escaño.

Los líderes del opositor Pakistan Tehreek-e-Insaf (PTI) denuncian que Nawaz Sharif ha recibido un "alivio indebido" de los tribunales y acusan al poderoso Ejército paquistaní de estar detrás de la destitución de su líder, Imran Khan, como primer ministro en 2022.

Khan se encuentra en prisión desde el pasado agosto, acusado de múltiples cargos, y la Comisión Electoral paquistaní rechazó el pasado fin de semana su documentación para concurrir a los comicios. EFE

