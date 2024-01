El presidente del Supremo de Pakistán pide resolver "de una vez por todas" las desapariciones forzosas

El presidente del Tribunal Supremo de Pakistán, Qazi Faez Isa, ha pedido este martes resolver "de una ve por todas" las desapariciones forzosas en el país y ha hecho un llamamiento a "trabajar todos juntos y asumir nuestras responsabilidades". "Hagamos que Pakistán sea fuerte desde dentro. Si Pakistán lo es, ninguna fuerza exterior podrá tocarlo", ha aseverado a medida que tres magistrados de la corta abordan una nueva petición presentada por el exsenador y abogado Aitzaz Ahsan, que ha pedido al tribunal establecer que estos casos suponen una "violación" de la Constitución. "Este país nos pertenece a todos, incluso a quienes puedan tener otros puntos de vista", ha aseverado Isa en respuesta a las acusaciones de que la Comisión de Investigación Sobre desapariciones Forzadas "no cumple adecuadamente las normas legales e internacionales". En este sentido, ha defendido la creación de una comisión, algo que ha calificado como "positivo" a pesar de que las voces críticas denuncian que 2.000 personas siguen desaparecidas y se carece de información alguna sobre su circunstancia o paradero, según ha recogido el diario 'Dawn'. El letrado ha alertado de la desaparición de activistas y disidentes, si bien Isa ha manifestado que "no existe solución" para los políticos que deciden "cambiar de partido" y ha afirmado que "no se puede conceder permiso para convertir este asunto en algo político". La ONU ha ofrecido en varias ocasiones ayuda a las autoridades paquistaníes para aplicar una forma en este sentido, al tiempo que insto al país a ratificar la Convención Internacional para la protección de todas las Personas contra las Desapariciones Forzadas, el principal instrumento global para combatir esta lacra.