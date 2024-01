El PP llevará al Congreso este semestre tipificar el delito de deslealtad constitucional ante la amenaza de referéndum

La secretaria general del PP, Cuca Gamarra, ha señalado que el Grupo Popular llevará al Congreso en el primer semestre del año su propuesta de tipificar en el Código Penal el delito de deslealtad constitucional que avanzó Alberto Núñez Feijóo durante su investidura fallida. Tras subrayar que el líder de su partido "siempre cumple con su palabra", ha explicado que esta iniciativa busca la "protección del Estado de Derecho" ante los pasos del Gobierno de Pedro Sánchez con el independentismo. El anuncio de Gamarra se produce unos días después de que el presidente de la Generalitat, Pere Aragonès, haya indicado que en 2024 debe abrirse la negociación para un referéndum sobre la independencia de Cataluña. Sin embargo, el jefe del Ejecutivo, Pedro Sánchez, le ha contestado asegurando que el Gobierno "no comparte" el referéndum de autodeterminación. Gamarra ha subrayado en una entrevista concedida a Europa Press que el delito de deslealtad constitucional es "un compromiso del presidente Feijóo que se enmarca en la defensa y la protección de los valores constitucionales y, por tanto, en la defensa y la protección del Estado de Derecho". "Y será una de las iniciativas que el Partido Popular impulse en este próximo periodo de sesiones", ha confirmado Gamarra, para subrayar que Feijóo "siempre cumple con la palabra dada" y éste es "un compromiso que él trasladó a la sociedad española" en el Parlamento y "en el próximo periodo de sesiones se podrá materializar". A finales de septiembre, cuando Feijóo se presentó a la investidura, el PP anunció entonces su intención de introducir el delito de deslealtad constitucional --recuperando el espíritu del delito de sedición-- y endurecer el Código Penal en lo referido a la malversación frente a los que buscan "agasajar" a los independentistas con la amnistía y el referéndum. MÁS MOVILIZACIONES EN LA CALLE EN 2024 La 'número dos' del PP ha echado en cara a Sánchez que, tras perder las elecciones generales del 23 de julio, pactase con "condenados por terrorismo, con prófugos y con corruptos para permanecer en el poder a cualquier precio". Y ahora, ha proseguido, cree que "a base de amnesia y de anestesia la sociedad española va a tragar con todo y va a pasar por todo". "Pero la sociedad española no es así y la sociedad española ha decidido rebelarse", ha proclamado, aludiendo a las manifestaciones que "más de dos millones de españoles" han secundado en la calle contra la amnistía y los pactos de Sánchez con los independentistas y Bildu. Gamarra ha señalado que en 2024 el PP seguirá "moviéndose" con más protestas, en las que exigirán "la vuelta de los principios a la política". "Este partido a lo largo del 2024 también seguirá estando activo y también seguirá dando respuesta a esa necesidad que tiene la sociedad española de no estarse quieta, de no estarse callada y de rebelarse", ha abundado. Asimismo, la secretaria general del PP ha destacado que la movilización de "todas las organizaciones judiciales, fiscales y asociaciones de todo tipo" en las últimas semanas contra la ley de amnistía, "ha puesto en alerta a Europa, que está atenta y va a seguir de cerca todo lo que tenga que ver" con esta norma, que se está ya tramitando en el Congreso. "Una ley de amnistía que está basada única y exclusivamente en un ejercicio de corrupción política por parte de Pedro Sánchez y que no responde a un objetivo de convivencia, porque esta ley lo que ha hecho ha sido romper a España en dos", ha afirmado, para recalcar que "más allá de ser inconstitucional, es una ley que se sitúa fuera del marco de lo ético y lo moral". LA ALCALDÍA DE PAMPLONA, EL "PRECIO" PAGADO A BILDU Tras la moción de censura que ha dado la Alcaldía de Pamplona a Bildu, Gamarra ha señalado que este paso es "sin duda alguna la pérdida absoluta del crédito ético por parte del Partido Socialista". A su entender, el "precio" que Pedro Sánchez ha "pagado" a Bildu para ser presidente es "entregarles la alcaldía de Pamplona". "Evidentemente es cruzar una línea porque estamos hablando de un partido que no sólo durante las últimas elecciones llevó a condenados por terrorismo en sus listas, sino que además hablamos de un partido que, en este caso, en Pamplona sus concejales ni tan siquiera han condenado el terrorismo", ha denunciado, para subrayar que Bildu sigue además "homenajeando a condenados por terrorismo". Tras asegurar que "ya solo queda un partido constitucionalista en España, que es el PP", Gamarra ha advertido a Pedro Sánchez que "se equivoca" si cree que la sociedad española "no tiene memoria" porque no se "va a olvidar de esto". "La política y la ética en España tienen que ir unidas. Y van a seguir yendo unidas porque el Partido Popular va a estar velando por esos principios", ha manifestado, para señalar que "todo lo que está haciendo Sánchez entra en "la absoluta degradación de la política". Gamarra ha asegurado que con Sánchez se ha producido una "eliminación de los límites con tal de permanecer en el poder". "En definitiva es vicio por el poder y a cualquier precio y eso es algo que la sociedad española no tolera y que no sale gratis", ha dicho. En este sentido, ha indicado que la gestión de Sánchez está basada "en una gran mentira" porque se presentó a las elecciones prometiendo "todo lo contrario". Por eso, se ha mostrado convencida de que esto "tendrá un precio en términos electorales" en las urnas en 2024. ¿UNA MOCIÓN DE CENSURA CONTRA SÁNCHEZ? Después de que el expresidente catalán Carles Puigdemont haya amenazado con una moción de censura si Sánchez no cumple sus compromisos en un año, Gamarra ha subrayado que "esta legislatura durará lo que los independentistas decidan". "Así que el tiempo lo dirá", ha apostillado. Al ser preguntada si el PP estaría dispuesto a presentar esa moción de censura si se produce una situación de colapso en el país como apuntó Feijóo, Gamarra no lo ha descartado en ese caso porque el PP es el "primer partido de España" y lo que quiere es "dar estabilidad" al país, defendiendo que los españoles "puedan volver a pronunciarse" en las urnas "cuanto antes". Cuestionada si el PP buscará romper el bloque de investidura este 2024 y buscará acuerdos con Junts y PNV en materia económica, Gamarra ha señalado que Pedro Sánchez dice que esos dos formaciones son "partidos progresistas" y forman "parte del bloque de izquierdas". Dicho esto, ha dejado claro que las iniciativas del PP responderán a sus planteamientos económicos, basados en reducciones fiscales, apertura económica, flexibilidad, eliminación de trabas administrativas, defensa de la propiedad privada o lucha contra la ocupación. "Si otros partidos coinciden, pues bienvenidos sean. Ojalá pueda servir para que a España le vaya bien", ha declarado.