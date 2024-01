EEUU tacha de "irresponsables" las declaraciones ministros israelíes sobre el reasentamiento de palestinos

El Departamento de Estado de Estados Unidos ha lamentado la "retórica incendiaria e irresponsable" de varios ministros del Gobierno de Israel, que han abogado por el reasentamiento de ciudadanos palestinos fuera de la Franja de Gaza. El portavoz de la diplomacia estadounidense, Matthew Miller, ha emitido un comunicado en el que directamente señala al ministro de Seguridad Nacional israelí, Itamar Ben Gvir, y a su par de Finanzas, Bezalel Smotrich, ambos de perfil sionista y ultranacionalista. "El Gobierno de Israel, incluido el primer ministro (Benjamin Netanyahu), nos han dicho repetida y sistemáticamente que tales declaraciones no reflejan la política de Gobierno israelí. Deberían parar inmediatamente", ha manifestado Miller. Así, Miller ha incidido en que Washington ha sido "claro, consistente e inequívoco" sobre la soberanía palestina de la Franja de Gaza tanto ahora como en un futuro una vez que se logre la derrota del Movimiento de Resistencia Islámica (Hamás). "Gaza es tierra palestina y seguirá siendo tierra palestina, sin que Hamás tenga el control de su futuro y sin grupos terroristas capaces de amenazar a Israel. Ese es el futuro que buscamos, en interés de israelíes y palestinos, de la región circundante y del mundo", ha zanjado. Esta postura de la diplomacia estadounidense no ha sentado bien a Ben Gvir, quien ha respondido en su perfil oficial de la red social X, antes Twitter, afirmando que, pese a "apreciar" a Estados Unidos, Israel "no es una estrella más en la bandera estadounidense". "Estados Unidos es nuestro mejor amigo, pero antes que nada haremos lo mejor para el Estado de Israel: la migración de cientos de miles de personas desde Gaza permitirá a los residentes del enclave regresar a casa y vivir con seguridad", ha defendido.