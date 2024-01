De su salud a los detalles de su nuevo disco. Los mensajes de Isabel Pantoja en su último concierto del año

Dos días después de poner el broche de oro a 2023 actuando en el Palau Sant Jordi de Barcelona ante un público entregado que coreó sus temas más conocidos durante las más de dos horas que duró el concierto, seguimos analizando los mensajes que Isabel Pantoja lanzó desde el escenario. Fiel a su costumbre, la tonadillera no solo cambió las letras de algunas canciones, sino que también abordó algunas de las informaciones que han circulado sobre su salud en las últimas semanas. Se ha especulado con que tendría problemas serios que se estaría tratando en Córdoba, pero que no podía permitirse el lujo de suspender ninguna de sus actuaciones porque son el aval que ha presentado ante Hacienda para saldar sus millonarias deudas. Dejando claro que no es así, y que está en plena forma, Pantoja derrochó entrega, voz y arte sobre el escenario, aunque sí llamó la atención lo fatigada y acalarodada que se mostró en varios momentos del concierto, en los que tuvo que beber agua para poder seguir adelante. "Qué calor más malo tengo ahora mismo, chiquillo. me va a dar un yuyu, me va a dar un yuyu. Ay qué calor, ay qué calor, bajo los focos en Barcelona. Me estoy deshidratando. Estoy como los peces en el río: beben y beben y vuelven a beber, los peces en el río por ver a Dios nacer" bromeó con su público, quitándole importancia a sus sofocos. Sin hacer ningún tipo de mención a sus hijos Kiko e Isa, con los que no tiene ningún tipo e relación, en su última aparición del año, la tonadillera sí de acordó de su gran amigo Juan Gabriel, que falleció en 2016 y al que todavía tiene muy presente: "Mi compadre Juan Gabriel, le amo le amaré, lo respetaré siempre, le admiraré toda mi vida y lo que me quede le seguiré cantando mientras esté subida a un escenario. Soy muy devota de la Virgen del Rocío y me compuso una canción que la llevo por todo el mundo" explicaba al borde de las lágrimas. Más cercana que nunca, Pantoja también revelaba que "está muy solo mi corazón" antes de lanzar un mensaje a Francisco Rivera tras sus durísimas declaraciones contra ella en televisión: "Los buenos son los buenos y ya está" ha estallado. Además, y desatando la locura de sus seguidores, la cantante ha anunciado la fecha en la que lanzará su nuevo y esperado disco, un recopilatorio de sus temas más icónicos en forma de duetos con artistas como Shirley Bassey o Gloria Trevi. "Saldrá aproximadamente en enero, más o menos, ya mismo sale, es un doble" ha desvelado, adelantando algunas de las sorpresas que nos encontraremos en el álbum: "Me vais a ver en la portada muy chiquitita, con siete años, hasta los días de hoy, que será la contraportada". "Es un disco doble: uno de mis canciones de toda la vida pero cantado por mí ahora, y el otro son canciones que a mí me han encantado y yo lo he grabado porque he querido" ha confesado.