Cristina Pedroche, acusada de plagio por su vestido de las Campanadas

Cristina Pedroche lo ha vuelto a hacer. Y no nos referimos a su impresionante éxito de audiencia al frente de las Campanadas de Antena 3 en su décimo año dando la bienvenida al Año Nuevo desde la Puerta del Sol, sino a convertirse en la protagonista de la primera (y amarga) polémica de 2024 en redes sociales. Y, una vez más, por el look que ha elegido para su gran noche. En esta ocasión, rindiendo tributo a la 'madre naturaleza', ha presentado las 'uvas' con un impresionante diseño 100% orgánico -compuesto en un 80% agua-, reciclado y biodegradable diseñado por Paula Ularqui y el estilista de cabecera de la presentadora, Josie. Al margen del debate que ha generado su look -que como no podía ser de otra manera cuenta con tantos detractores como defensores- Pedroche se ha convertido en 'trendic topic' por las acusaciones de presunto plagio que han surgido tras ver el gran parecido de su vestido con uno que lució en el verano de 2022 la cantante Becky G, de la diseñadora Joanna Prazmo, en la revista Variety. Aunque las diferencias son numerosas y el de la presentadora es más sensual y deja menos a la imaginación, su tejido -el de la artista estaba hecho de silicona-, su color -azul verdoso- y su forma estructurada en la parte superior son cuanto menos similares. ¿Inspiración o mera casualidad? Lo cierto es que no es la primera vez que la sombra del plagio sobrevuela sobre Pedroche. En 2019 lucía un diseño tipo bikini de flores tridimensionales con cola de gasa en color rosa, muy parecido al que la modelo Laetitia Casta llevó en el desfile de Yves Saint Laurent en 1999. Y tres años después, en 2022, la polémica volvía a rodear a la presentadora con su vestido escultura negro y dorado, que recordaba a un diseño que le habíamos visto antes a India Martínez. Por el momento Cristina guarda silencio, aunque no dudamos que -como ha hecho siempre- responderá a las críticas y hablará alto y claro sobre si su diseño homenaje al agua se ha inspirado en el del de Becky G o si, por el contrario, es una de esas casualidades que se dan de vez en cuando en el mundo de la moda.