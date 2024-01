BYD supera a Tesla en venta trimestral de vehículos eléctricos

(Bloomberg) -- Tesla Inc. entregó más vehículos de lo esperado en el cuarto trimestre, aunque no lo suficiente para que la empresa liderada por Elon Musk se mantuviera por delante de la empresa china BYD Co. en las ventas mundiales de autos eléctricos.

Tesla entregó 484.507 vehículos en los últimos tres meses, superando la estimación promedio de los analistas de 483.173 entregas. BYD vendió 526.409 vehículos totalmente eléctricos en el trimestre, lo que la convirtió en la nueva número uno en vehículos eléctricos, impulsada principalmente por su gama mucho más amplia de modelos más baratos en China.

Si bien Tesla, con sede en Austin, superó su objetivo de entregar 1,8 millones de vehículos durante el año, el fabricante de automóviles estuvo muy por debajo del escenario alcista que Musk promocionó hace 12 meses. Después de que el director ejecutivo dijera a los analistas que la empresa tenía el potencial de producir dos millones coches, una serie de recortes de precios no logró avivar lo suficiente la demanda para respaldar dicho nivel de producción.

Las acciones de Tesla cayeron hasta un 1,6% poco después del inicio de las operaciones regulares el martes en Nueva York. La acción se disparó un 102% el año pasado, recuperándose de una pérdida récord en 2022 vinculada a la adquisición de Twitter por parte de Musk, la empresa de redes sociales que ahora es conocida como X.

El cambio en el ránking de ventas de vehículos eléctricos refleja la creciente influencia de China en la industria automotriz mundial. Después de superar a Estados Unidos, Corea del Sur y Alemania en los últimos años, China podría haber superado a Japón como el mayor exportador de automóviles de pasajeros del mundo en 2023.

Tesla genera más ingresos y ganancias que BYD porque vende vehículos de precio mucho más alto y depende de solo dos modelos para la mayor parte de sus ventas. El vehículo utilitario deportivo Model Y y el sedán Model 3 representaron el 95% de las entregas en el cuarto trimestre.

Musk amplió la gama de Tesla a finales del año pasado al iniciar las ventas del Cybertruck, con años de retraso. La empresa no detalló cuántas camionetas revestidas de acero inoxidable produjo y entregó antes de fin de año.

El lanzamiento del Cybertruck marcó la entrada de Tesla en el altamente competitivo mercado de camiones de EE.UU. Musk ha advertido que la empresa puede tardar entre 12 y 18 meses en alcanzar el volumen de producción y generar un flujo de caja positivo con el vehículo, que es difícil de construir y está repleto de nueva tecnología.

Aunque Tesla no desglosa las ventas trimestrales de vehículos por región, EE.UU. y China son sus mercados más grandes. La empresa fabrica los Model S, X, 3 e Y en Fremont, California, y los Model 3 e Y en Shanghái. También produce el Model Y en sus plantas de Austin y en las afueras de Berlín.

