Aspas desafía a Pellegrini, con el que tiene cuentas pendientes

Vigo/Sevilla, 2 ene (EFE).- Casi un año después de que el chileno Manuel Pellegrini pidiera una sanción para Iago Aspas por fingir, a su entender, una agresión del central bético Luiz Felipe en el Benito Villamarín, ambos se reencontrarán en el primer partido de 2024, de máxima urgencia para el Celta, que cierra la primera vuelta sin margen de error en su pelea por eludir el descenso.

“Me parece una deslealtad de Iago Aspas imperdonable. Luiz Felipe va con impulso a sacarle le balón de la mano y se garra la cara como si le hubiera golpeado. Es repudiable la acción y debería ser sancionado igual que un expulsado por desleal”, dijo el técnico chileno tras la derrota de su equipo ante el Celta (3-4) en febrero de 2023.

Once meses después, Aspas, que regresa a la titularidad tras cumplir sanción frente al Villarreal, amenaza a Pellegrini con ahondar en la crisis de su equipo, eliminado de la Europa League y sin triunfos en las últimas cuatro jornadas ligueras.

La situación del Celta, no obstante, es mucho más dramática que la del Betis, séptimo a tres puntos del sexto puesto, que ocupa en estos momentos la Real Sociedad. El equipo de Benítez está obligado a ganar para soñar con cerrar la primera vuelta fuera de la zona de descenso, para lo que necesitaría además una derrota del Cádiz en Granada.

Pese a que su equipo solo ha ganado dos partidos en las primeras 18 jornadas, ante los últimos dos clasificados -Almería y Granada-, el técnico celeste sigue siendo optimista y cree que su destitución no garantizaría nada en Balaídos.

Benítez mantiene su discurso de que el equipo irá a más con el paso de las jornadas, aunque la realidad es que a un partido de alcanzar el ecuador del curso su equipo se ha quedado sin margen de error antes de abrir un mes en el que tendrá que enfrentarse a equipos de la zona alta en Vigo (Betis, Real Sociedad y Girona) y visitar a varios rivales directos (Mallorca, Osasuna y Getafe).

Benítez ya tiene al mediocentro defensivo que tanto ha demandado, aunque parece difícil que el brasileño Jailson Marques arranque como titular porque llega sin ritmo desde el Palmeiras.

Sin los lesionados Carl Starfelt y Mihailo Ristic y con el marfileño Bamba concentrado con su selección para disputar la Copa África, todo apunta a que Franco Cervi actuará en el costado izquierdo y Dotor acompañará a Tapia en la zona de creación. Aspas, que vuelve tras sanción, entrará por el griego Douvikas en ataque.

El Betis regresa a la competición liguera con el objetivo de no perder comba con los puestos europeos que marca la Real Sociedad, de la que se encuentra a tres puntos en séptimo puesto, para lo que la victoria es clave para hacer bueno el último empate cosechado en casa ante el Girona y los anteriores frente a la Real Sociedad, Real Madrid y Almería.

Es consciente Manuel Pellegrini de la necesidad de sumar de tres y, aunque mantiene que la generación de juego y ocasiones han alcanzado el nivel adecuado, es indispensable que sus jugadores tengan acierto ante la portería rival para materializar lo que generan.

Afronta el Betis el duelo en Balaídos con sensibles bajas, por lesión y, sobre todo, por los jugadores con los que no podrá contar Pellegrini por haber sido convocados para la Copa de África, el lateral senegalés Youssouf Sabaly y los marroquíes Ez Abde y el central Chadi Riad, la ausencia que más sentirá el técnico de Santiago.

Consolidado en el eje de la zaga junto al argentino Germán Pezzella, Chadi Riad tiene un único sustituto natural en la primera plantilla por la lesión de Marc Bartra, el griego Sokratis Papastathopoulos, quien formará en el centro de la defensa bética al lado del zaguero internacional de Bahía Blanca.

La ausencia de Sabaly, ausente los últimos meses por una lesión muscular aunque hoy se ha ejercitado con el grupo antes de viajar con su selección, se suma en el lateral diestro verdiblanco con la baja, también por una lesión en el tobillo, de Héctor Bellerín, por lo que el costado diestro de la zaga bética será ocupado por Aitor Ruibal y el zurdo, por el brasileño Abner Vinicius con opciones para Juan Miranda.

Otra baja sensible de los béticos es la del argentino Guido Rodríguez, con una lesión de peroné, por lo que el mediocentro que podría salir en Balaídos será el formado por Marc Roca como fijo y, junto a él, variables que pasan por el mexicano Andrés Guardado, el portugués William Carvalho o Sergi Altimira.

El recién renovado Isco Alarcón será la brújula del juego de creación bético en la mediapunta junto a otro de los fijos de Pellegrini, Ayoze Pérez, mientras que para el puesto restante en esa línea de tres optan Rodri Sánchez, Assane Diao y Luiz Henrique, al no estar el francés Nabil Fekir plenamente recuperado de su lesión muscular.

El Betis, en todo caso, saldrá con su apuesta clara por el balón ante las urgencias del Celta y la certeza de que necesita sumar de tres para empezar un año en el que sigue aspirando a una plaza europea por cuarto ejercicio consecutivo.

Manuel Pellegrini, entrenador del Betis: "Agarramos al Celta en un mal momento. Es un buen equipo, con un buen técnico y con mucha experiencia, por lo que tendremos que hacer un muy buen partido". EFE

- Alineaciones probables:

RC Celta: Guaita; Kevin Vázquez, Unai Núñez, Carlos Domínguez, Manu Sánchez; Mingueza, Tapia, Dotor, Cervi; Aspas y Larsen.

Betis: Rui Silva, Aitor Ruibal, Pezzella, Sokratis, Abner; Marc Roca, Carvalho; Assane, Isco, Ayoze; y William José.

Árbitro: Ortiz Arias (comité madrileño)

Estadio: Balaídos.

Hora: 19.15

Sevilla, 2 ene (EFE).- El chileno Manuel Pellegrini, entrenador del Real Betis, ha declarado este martes en rueda de prensa que existe "una carencia importante en defensa" desde el traspaso de Luiz Felipe Ramos en verano y ha convocado para mañana a dos zagueros del filial debido a la "falta de centrales".

Pellegrini ha recordado que el Betis ha "quedado fuera de la Europa League por esa falta de centrales en el último partido" ante el Glasgow Rangers, "y ahora tampoco estará Chadi Riad", convocado por Marruecos para la Copa de África, por lo que ha citado para viajar a Vigo al central francés Nobel Mendy y al lateral diestro Pablo Busto.

El técnico santiaguino explicó que la lesión de Marc Bartra, aún sin fecha de reaparición, "agravó el problema" con los centrales y que "(Héctor) Bellerín sufre un esguince de tobillo" que le impide medirse al Celta, contra el que tampoco estará Youssouf Sabaly, quien "se va el día 6 con Senegal" y "hará la puesta a punto futbolística allí" tras varios meses de baja por lesión.

Estas ausencias debido a la Copa de África no perturban a un Pellegrini que se define como "un total defensor de las selecciones: uno sabe, cuando contrata jugadores africanos, que su torneo continental será en enero. Hay que contar con eso como se cuenta con que habrá lesiones", dijo.

Sobre el cierre de la primera vuelta, el preparador chileno dijo que "los partidos de visita en la Liga española son todos complicados", aunque "el Celta está en un mal momento" porque "mereció mejores resultados en las primeras jornadas y eso le hizo hundirse en la clasificación", pero advirtió que se trata de "un buen equipo que cuenta con un técnico de mucha experiencia como Rafa Benítez".

Además de los mencionados y de los también lesionados Nabil Fekir, Claudio Bravo y Guido Rodríguez, Pellegrini anunció que el mediocentro estadounidense Johnny Cardoso, recién fichado y que "se acaba de integrar al plantel, no va estar en la lista para el partido de mañana", aunque señaló que es "un jugador joven que llega a Europa con buenas referencias: ojalá sea importante para el Betis", apuntó.

El entrenador bético reconoció que "la temporada está siendo irregular en el plano ofensivo", sobre todo porque, en las primeras jornadas, el Betis creó "un volumen de oportunidades bajo: eso se ha corregido ahora, pero falta tener acierto y fortuna para convertir las ocasiones", precisó.

Pellegrini teme al mercado invernal porque cree que "cada jugador que se marcha, debilita el plantel", por lo que, desde su punto de vista, "no hay nadie disponible para marcharse porque el hecho de que un futbolista no juegue en un momento dado, no significa que no cuente".

El delantero internacional sub-21 Assane Diao, en este sentido, "lo está haciendo bien", lo que puede atraer la atención de clubes compradores, de modo que "si llega una oferta que pueda solucionar los problemas económicos del club y hay opción de reemplazarlo, se tendrá en cuenta".

Por último, el preparador verdiblanco admitió que le "habría gustado ir a Arabia" cuando recibió en verano una oferta de un país donde "se está desarrollando el fútbol de manera importante", y que su interés "no era sólo por el dinero, pero no había ningún motivo para dejar botado al Betis en medio del proyecto".