Reino Unido "estudia" realizar "ataques aéreos" para frenar a los rebeldes hutíes en el Mar Rojo

El Reino Unido está considerando la posibilidad de realizar "ataques aéreos" contra los rebeldes hutíes en el Mar Rojo después de que este domingo Estados Unidos hundiese tres barcos que atacaron a un buque mercante en la zona. En este contexto, el ejército estadounidense afirmó este domingo que barcos hutíes dispararon contra un buque mercante y helicópteros estadounidenses en el sur del Mar Rojo y, en respuesta, los helicópteros de la Marina estadounidense hundieron tres pequeñas embarcaciones y mataron a sus tripulaciones. Los rebeldes hutíes de Yemen han señalado que hay 10 muertos o desaparecidos. En ese sentido, el ministro de Defensa británico, Grant Shapps, ha afirmado que su Gobierno no dudará en emprender "acciones directas" para impedir nuevos ataques, todo ello en medio de informaciones que apuntan a que el Reino Unido y Estados Unidos estarían preparando una declaración conjunta para lanzar una advertencia final al grupo yemení, según informa la agencia alemana 'DPA'. En declaraciones al diario británico 'The Telegraph', Shapps ha afirmado que el Reino Unido "no dudará en tomar nuevas medidas para disuadir las amenazas a la libertad de navegación en el Mar Rojo". "Los hutíes no deben ser objeto de malentendidos: estamos comprometidos a hacer que los actores malignos rindan cuentas por los apresamientos y ataques ilegales", afirmó el secretario de Defensa Británico.