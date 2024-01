Montse Tomé: "Vamos a ir con la máxima ambición al reto de los Juegos Olímpicos"

La seleccionadora nacional femenina de fútbol, Montse Tomé, valoró el 2023 que terminó como "un gran año" y apuntó al trabajo necesario en la base y en mejorar la infraestructura de la campeona del mundo para en 2024 seguir aspirando a todo, con el reto de clasificarse para los Juegos Olímpicos de París 2024. "Con el título del Mundial, es el mayor logro a nivel de selección y también para mí como entrenadora. Si valoramos esto, ha sido un gran año. Detrás de este éxito hay mucho esfuerzo, muchos momentos. Momentos buenos, momentos no tan buenos que te hacen crecer y valoro este año como uno de los mejores de mi vida", dijo este lunes de Año Nuevo en una entrevista a los medios de la Real Federación Española de Fútbol (RFEF). Tomé apuntó la clave para que el 2024 siga siendo fructífero. "Tenemos que seguir apostando por la base, tenemos que seguir ampliando los recursos en las generaciones jóvenes, para que puedan desarrollarse con las mejores entrenadoras y entrenadores, con los mejores recursos para ser mejores futbolistas, y que las personas que acompañamos a esas jugadoras seamos las mejores preparadas y capacitadas", afirmó. España se medirá el 23 de febrero a Países Bajos en busca de la final de la Liga de Naciones y clasificarse por primera vez para unos Juegos Olímpicos. "Vamos con un grupo de jugadoras que han sido capaces de ser campeones del mundo. Jugar con una estrella en el pecho supone muchas cosas, una estrella que merecen, que merecemos. También, siempre digo que estoy rodeada de grandes profesionales que son necesarios para acompañar a estas grandes futbolistas, ordenar el talento y liderar este grupo", dijo. "Vamos a ir a por todo. Jugar unos Juegos Olímpicos es algo único, algo que a mí me hubiera encantado, la vida me da la oportunidad de poder hacerlo como entrenadora. Es una ilusión, un reto bonito, algo que vamos a ir con la máxima ambición", terminó.